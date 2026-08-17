Juventus-Juventus Next Gen: orario, formazioni e dove guardare la partita

La Juventus è pronta per l’ultima prova generale prima dell’inizio della stagione. Oggi, lunedì 17 agosto, i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno la Juventus Next Gen in un’amichevole che promette di essere ricca di emozioni. L’incontro, in programma alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, sarà l’occasione perfetta per i tifosi per vedere in azione i nuovi acquisti e i giovani talenti della squadra.

L’amichevole rappresenta un momento cruciale per la squadra, che ha recentemente ufficializzato l’arrivo di Lucumi e ha raggiunto un accordo con il Tottenham per il portiere Vicario. La presenza in tribuna di John Elkann aggiunge ulteriore fascino all’evento, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio.

Le formazioni in campo

La Juventus scenderà in campo con una formazione che promette di essere competitiva. Tra i convocati di Spalletti ci sono nomi come Pinsoglio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz e Kolo Muani. Assenti, invece, Di Gregorio, Ekhator, Lucumi e Nico Gonzalez, mentre Thuram riceve la sua prima convocazione stagionale.

La Juventus Next Gen, guidata da Brambilla, schiererà una squadra composta da Mangiapoco, Brugarello, Verde, Savio, Macca, Merola, Vallana, Leone, Konate, Licina e Guerra. L’incontro sarà un’ottima occasione per vedere all’opera i giovani talenti del vivaio bianconero.

Dove vedere la partita

L’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. Gli appassionati potranno seguire l’incontro su DAZN, visibile in smart tv, e sui canali Sky Sport. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di DAZN, sull’app di SkyGo e su NOW.

Per chi preferisce seguire altri eventi sportivi, oggi ci saranno anche le partite di Coppa Italia, con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Inoltre, non perdetevi i match di tennis a Cincinnati con Cobolli, Musetti, Arnaldi, Darderi ed Errani in campo.

Il programma completo

Ecco il programma completo delle partite in programma oggi:

18:00 – Amichevole: Juventus-Juventus Next Gen, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, SkyGo e NOW

– Amichevole: Juventus-Juventus Next Gen, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, SkyGo e NOW 18:00 – Coppa Italia: Pisa-Empoli, Canale 20 e Mediaset Infinity

– Coppa Italia: Pisa-Empoli, Canale 20 e Mediaset Infinity 18:30 – Coppa Italia: Sassuolo-Cesena, Italia 1 e Mediaset Infinity

– Coppa Italia: Sassuolo-Cesena, Italia 1 e Mediaset Infinity 20:45 – Coppa Italia: Cremonese-Sampdoria, Canale 20 e Mediaset Infinity

– Coppa Italia: Cremonese-Sampdoria, Canale 20 e Mediaset Infinity 21:00 – Liga: Deportivo A Coruna-Elche, DAZN

– Liga: Deportivo A Coruna-Elche, DAZN 21:15 – Coppa Italia: Palermo-Lecce, Italia 1 e Mediaset Infinity

– Coppa Italia: Palermo-Lecce, Italia 1 e Mediaset Infinity 21:15 – Campionato portoghese: Casa Pia-Benfica, DAZN

– Campionato portoghese: Casa Pia-Benfica, DAZN 22:00 – Campionato argentino: Lanus-Independiente, Sportitalia e Como TV

Non resta che accomodarsi sul divano e godersi una giornata ricca di sport, con l’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen come piatto forte.