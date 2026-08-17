La strategia di Stellantis: motori FireFly in Sud America e l’assenza del PureTech

Stellantis ha scelto di utilizzare i motori FireFly in Sud America per motivi industriali, tecnici e di mercato, abbandonando il PureTech. Scopri i dettagli di questa strategia.

Nel panorama automobilistico sudamericano, Stellantis ha compiuto una scelta strategica che ha lasciato molti osservatori sorpresi: l’adozione esclusiva dei motori FireFly di origine Fiat sotto il cofano dei modelli Peugeot e Citroën. Questa decisione, apparentemente controintuitiva, nasconde ragioni profonde legate al mercato locale e alle specificità tecniche dei propulsori.

In Brasile e nei principali mercati sudamericani, i modelli di Stellantis non presentano traccia dei propulsori ex-PSA, come il celebre 1.2 PureTech o il 1.6 EC5. Al loro posto, trionfano i motori della famiglia GSE, noti come FireFly, che hanno conquistato il mercato grazie a caratteristiche uniche.

I motori FireFly e le loro varianti ibride

I motori FireFly, sviluppati dal Tech Center ex-FCA di Betim in Brasile, sono progettati per funzionare sia a benzina che a etanolo, un carburante molto diffuso in Sud America. Tra le varianti più recenti, spiccano il 3 cilindri 1.0 T200 da 130 CV e il 4 cilindri 1.3 T270 da 185 CV. Questi propulsori sono disponibili in tre livelli di elettrificazione:

Bio-Hybrid un sistema mild hybrid 12V che impiega un modulo elettrico multifunzione da 3 kW, sostituendo alternatore e motorino di avviamento. Questo sistema, supportato da una batteria agli ioni di litio da 11 Ah, riduce i consumi fino all’11,5%.

un sistema mild hybrid 12V che impiega un modulo elettrico multifunzione da 3 kW, sostituendo alternatore e motorino di avviamento. Questo sistema, supportato da una batteria agli ioni di litio da 11 Ah, riduce i consumi fino all’11,5%. Bio-Hybrid e-DCT una soluzione mild-hybrid 48V che affianca al motore a combustione due unità elettriche e una trasmissione a doppia frizione.

una soluzione mild-hybrid 48V che affianca al motore a combustione due unità elettriche e una trasmissione a doppia frizione. Bio-Hybrid Plug-in la variante top di gamma, che integra una batteria ricaricabile alla spina ad alta capacità e un motore elettrico di trazione.

Le ragioni dietro la scelta dei motori FireFly

La decisione di Stellantis di utilizzare i motori FireFly in Sud America è dettata da precise motivazioni industriali, tecniche e di mercato. Il mercato automobilistico brasiliano è dominato dall’uso dell’etanolo idrato (E100), ricavato dalla canna da zucchero. I motori FireFly sono stati sviluppati specificamente per funzionare in modo ottimale con questo carburante, con materiali e software di gestione adatti.

Un altro fattore cruciale è la presenza dello stabilimento di Betim, uno dei più grandi centri di produzione di motori al mondo del gruppo Stellantis. La filiera produttiva e i fornitori locali per la gamma FireFly erano già completamente insediati e ottimizzati prima della fusione tra FCA e PSA. Introdurre la produzione locale del 1.2 PureTech avrebbe significato duplicare gli investimenti industriali.

Infine, i motori FireFly si sono dimostrati più affidabili, utilizzando una catena di distribuzione robusta e poco incline a problemi manutentivi, una caratteristica essenziale in mercati con strade dissestate e climi caldi.

General Motors e la gestione strategica delle scorte

In un contesto industriale sempre più complesso, General Motors ha deciso di investire 4,5 miliardi di dollari per blindare la supply chain. Questo investimento mira a garantire la disponibilità di componenti critici, proteggendo la produzione da interruzioni dovute a disastri naturali, eventi meteorologici estremi, cyberattacchi o picchi improvvisi della domanda.

Il meccanismo prevede la creazione di un magazzino strategico gestito da Procura Auto Parts, una società specializzata nella gestione delle scorte. General Motors verserà interessi e commissioni in anticipo, pagando i componenti solo al momento del loro utilizzo. Questo approccio permette di conciliare la necessità di avere scorte elevate con la gestione ottimale del capitale circolante.

L’attrattività dell’Italia per gli investitori esteri

La crisi che sta colpendo il settore automobilistico italiano e l’Ecosistema Stellantis è solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio. L’Italia fatica ad attrarre investimenti esteri a causa di problemi strutturali come il cuneo fiscale elevato, l’instabilità normativa e i costi operativi più alti rispetto alla media europea.

Per migliorare l’attrattività del Paese, è necessario intervenire su questi fattori critici, alleggerendo il carico fiscale, semplificando la burocrazia e garantendo costi di produzione competitivi. Solo così l’Italia potrà tornare a essere una terra di investimenti capaci di generare occupazione stabile e sviluppo.