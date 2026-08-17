Tesla Roadster 2026: tutte le novità sulla nuova auto elettrica con tecnologia SpaceX

Dopo anni di attesa e rinvii, la nuova Tesla Roadster potrebbe finalmente fare il suo debutto già questo mese. Questo modello non sarà solo un’auto sportiva elettrica, ma potrebbe anche integrare tecnologie avanzate per il volo, sviluppate da SpaceX.

La Roadster di seconda generazione è stata annunciata per la prima volta nel 2017, ma il suo lancio è stato posticipato più volte. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che Tesla potrebbe presentare il modello in occasione di un evento presso l’impianto di test di SpaceX a McGregor, in Texas, già nelle prossime settimane.

Tecnologie innovative e dimostrazioni in Texas

Secondo quanto riportato, durante la dimostrazione la Roadster sarà controllata da remoto a causa del rumore e della spinta generati dai propulsori SpaceX. Tesla dovrebbe presentare due versioni del modello: una Roadster standard e una serie limitata dotata della tecnologia SpaceX.

La versione con tecnologia SpaceX, però, non sarebbe omologata per l’uso su strada e potrebbe costare centinaia di migliaia di dollari, se non addirittura milioni. Questa edizione speciale rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle auto elettriche, combinando prestazioni stradali e capacità di volo.

Un progetto ambizioso con radici nel passato

La Tesla Roadster originale, lanciata nel 2008, è stata una delle prime auto elettriche di serie omologate per l’uso stradale. Ha contribuito a dimostrare che le auto elettriche potevano percorrere lunghe distanze, offrire prestazioni di alto livello ed essere desiderabili di per sé. Oggi è considerata un’icona, con un’eredità consolidata nella storia dell’auto.

All’epoca, Tesla era ancora una startup con risorse limitate. Ma la Roadster, insieme ai modelli di grande diffusione arrivati successivamente, ha contribuito a trasformarla nel colosso delle auto elettriche da mille miliardi di dollari che è oggi.

Le parole di Elon Musk

Un paio di anni fa, il CEO Elon Musk aveva dichiarato che l’azienda aveva modificato gli obiettivi progettuali della Roadster. Nel 2026, Musk ha scritto in un post su X: “Questa sera abbiamo aumentato radicalmente gli obiettivi progettuali della nuova Tesla Roadster. Non ci sarà mai un’altra auto come questa, ammesso che la si possa persino definire un’auto.”

Queste parole sottolineano l’ambizione e l’innovazione che caratterizzano la nuova Roadster, un modello che potrebbe ridefinire i confini delle auto elettriche.

Le aspettative per la nuova Roadster

La nuova Tesla Roadster ha aspettative molto elevate da soddisfare. Se queste indiscrezioni si riveleranno accurate, potremmo finalmente scoprire già questo mese se una delle EV più ambiziose di Tesla riuscirà davvero a essere all’altezza dell’hype.

La combinazione di prestazioni stradali e capacità di volo rappresenta un salto tecnologico significativo, che potrebbe posizionare la Roadster come un modello rivoluzionario nel settore delle auto elettriche.