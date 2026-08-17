Juventus-Next Gen: diretta streaming gratuita e formazione probabile

La Juventus è pronta per l’ultima prova generale prima dell’inizio della stagione. Lunedì 17 agosto, alle 18, i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno la Juventus Next Gen all’Allianz Stadium. Questo incontro segna la chiusura ufficiale del precampionato e precede di soli sei giorni l’esordio in Serie A, previsto per sabato 23 agosto alle 18.30 contro il Frosinone.

Per i tifosi, c’è una grande opportunità: la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su e sull’app ufficiale del club. Un’occasione imperdibile per seguire da casa l’ultima sfida prima dell’inizio del campionato.

L’ultimo test prima del campionato

Dopo il lungo Summer Tour che ha portato la Juventus a Hong Kong e Perth, l’incontro con la Next Gen rappresenta l’ultima occasione per fare le prove prima che i punti inizino a pesare davvero. Questo test avrà un significato particolare: da una parte, permetterà alla Prima Squadra di ritrovare il proprio pubblico, dall’altra offrirà a Spalletti la possibilità di valutare condizione e alternative a pochi giorni dalla trasferta di Frosinone.

La partita si giocherà lunedì 17 agosto alle ore 18 all’Allianz Stadium. Per vedere la partita, sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito della Juventus creando un profilo personale. Chi possiede già un account dovrà semplicemente effettuare il login e accedere alla diretta. La Juventus ha confermato che, a differenza delle altre amichevoli estive disponibili gratuitamente in Italia, la sfida con la Next Gen sarà visibile senza costi in tutti i territori.

Come seguire la partita in streaming

Per seguire la partita in diretta streaming gratuita, basterà collegarsi al sito ufficiale oppure scaricare l’App ufficiale Juventus dagli store online. Una volta sulla piattaforma, sarà necessario registrarsi gratuitamente creando un profilo personale o effettuare il login se si è già registrati. La trasmissione sarà visibile in tutti i territori, offrendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire l’incontro.

Le scelte di Spalletti

La formazione contro la Next Gen resta ancora da definire. Tuttavia, alcune certezze arrivano dal centrocampo. Khéphren Thuram non ha partecipato al tour in Asia e Australia per proseguire il recupero dal problema al ginocchio, e le ultime indicazioni continuano a vedere Locatelli e Douglas Luiz come una delle soluzioni principali a disposizione di Spalletti.

In attacco, gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Kenan Yildiz, protagonista anche contro il Palermo. Tuttavia, l’amichevole potrebbe offrire spazio a più soluzioni. Spalletti durante il tour ha alternato David e Kolo Muani al centro dell’attacco e utilizzato diversi uomini sulla trequarti, da Conceicao e Zhegrova fino ad Alajbegovic, Boga e McKennie. Minutaggio possibile anche per Arkadiusz Milik, che proprio contro il Palermo ha ritrovato la via del gol dopo 840 giorni.

Più che il risultato, sarà l’ultimo banco di prova prima del primo vero appuntamento della stagione. La Juventus si prepara a riabbracciare lo Stadium, pronta a iniziare il campionato con determinazione e ambizione.