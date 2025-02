Offerte esclusive per gli amanti delle naked sportive

Kawasaki ha recentemente lanciato una nuova campagna promozionale che offre sconti su una selezione di modelli di moto, pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati delle due ruote. Tra le offerte più interessanti ci sono quelle dedicate alle naked sportive della serie Z. Modelli come la Z500, disponibile nelle versioni MY’24 e MY’25, sono in offerta rispettivamente a 5.370 e 5.490 euro. Non mancano anche le varianti più sportive, come la Z500 SE, proposta a 5.720 e 5.840 euro.

In aggiunta, i modelli Z650 e Z900 2024 sono disponibili a 6.790 euro e 8.990 euro, rispettivamente. Queste moto sono molto apprezzate per il loro equilibrio tra prestazioni e design, rendendole scelte ideali per chi cerca un’esperienza di guida entusiasmante.

Promozioni sui modelli Ninja e touring

La promozione di Kawasaki non si limita solo alle naked sportive, ma si estende anche alla rinomata serie Ninja. Modelli come la Ninja 500 sono disponibili a prezzi competitivi, con la versione ’24 a 5.870 euro e la ’24 SE a 6.370 euro. La Ninja ZX-4R, una supersportiva da 400cc a quattro cilindri in linea, è proposta a partire da 8.490 euro, offrendo prestazioni elevate e una maneggevolezza senza pari.

Per coloro che amano viaggiare, Kawasaki ha incluso nella promozione anche i modelli touring 1100SX e 1000SX, con prezzi a partire da 15.190 euro. Queste moto sono progettate per affrontare lunghe percorrenze con il massimo comfort, senza rinunciare all’adrenalina che solo una Kawasaki può offrire.

Versys e Eliminator: modelli iconici in offerta

Non mancano nella campagna promozionale i modelli Versys, noti per la loro versatilità e prestazioni. La Versys 650 è in offerta a partire da 7.140 euro, mentre la nuova Versys 1100, appena presentata, offre prestazioni di alto livello e viene proposta con un Kit Tourer in omaggio. Anche i modelli Versys 1000 MY’24 S ed SE sono inclusi nella promozione, rendendo queste moto una scelta eccellente per chi cerca avventure su strada.

Infine, la Kawasaki Eliminator 500, con il suo design accattivante e funzionale, è proposta nella versione 2024 a 5.870 euro, con la SE a 6.270 euro. Per il 2025, i prezzi partono da 5.990 euro, rendendo questa moto un’opzione interessante per chi desidera un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.