KGM Torres EVX: il SUV elettrico che promette rivoluzione

Hey amanti delle auto! 🚗✨ Oggi voglio parlarvi di una novità che potrebbe davvero rivoluzionare il mondo delle auto elettriche. Stiamo parlando del nuovissimo SUV KGM Torres EVX, un veicolo che promette di farci dimenticare tutte le nostre perplessità riguardo le auto elettriche. Curiosi di sapere di più? Continuate a leggere!

Un SUV che fa sul serio

Il KGM Torres EVX è un SUV che non passa inosservato, con le sue dimensioni generose: 4,72 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,73 metri di altezza. Ma non è solo grandezza, c’è anche un tocco di stile! Questo modello sfoggia un design muscoloso, con parafanghi che sembrano pronti a sfidare qualsiasi tipo di strada. E chi non adora le barre al tetto nere e lo spoiler LED? 💡

Ma la vera sorpresa? La sua batteria! Il Torres EVX è equipaggiato con una batteria LiFeP04 al litio-ferro-fosfato da 73,4 kWh, capace di garantire fino a 443 km di autonomia nel ciclo WLTP. Ecco il plot twist: in città, si può addirittura arrivare a 582 km! Questo è il tipo di notizia che ci fa brillare gli occhi, vero? 😍

Una garanzia che dura nel tempo

Okay, parliamo di garanzia! La batteria è coperta per ben 1 milione di km o 10 anni. Ma non finisce qui: il veicolo include anche 7 anni di assistenza stradale e 7 anni o 150.000 km di garanzia. Questo significa che il KGM Torres EVX è progettato per durare nel tempo, senza spiacevoli sorprese lungo il cammino. Chi altro ama questa sicurezza? 🙋‍♀️

Un prezzo accessibile per tutti

Adesso, parliamo di soldi. Il prezzo del KGM Torres EVX parte da 42.600 euro, ma preparatevi a rimanere sorpresi! Con alcuni finanziamenti e sostegni, come il piano Moves in Spagna, il prezzo può scendere fino a 23.800 euro. Un affare, giusto? Tuttavia, in Italia non possiamo sfruttare questa opportunità, quindi chi è pronto a investire in un futuro sostenibile? 💰🌱

In conclusione, il KGM Torres EVX è un SUV elettrico che potrebbe davvero cambiare il nostro modo di percepire le auto a emissioni zero. E voi, cosa ne pensate? Siete pronti a passare all’elettrico? Fatemi sapere nei commenti! 👇