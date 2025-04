Kia EV3: il nuovo campione del mondo delle auto

Il Salone di New York ha visto la proclamazione della Kia EV3 come World Car of the year 2025, un riconoscimento che sottolinea l’impegno della casa automobilistica coreana nell’innovazione e nella sostenibilità. Questo crossover compatto elettrico ha superato concorrenti di alto livello come la BMW X3 e la Hyundai Inster, dimostrando che la Kia continua a essere un leader nel settore delle auto elettriche. La Kia EV3, lunga 4,3 metri, offre due opzioni di batteria, da 58 o 81 kWh, con un motore da 204 CV e un’autonomia che varia da 414 a 605 km, rendendola una scelta ideale per chi cerca un veicolo versatile e performante.

Le altre categorie premiate

Oltre al premio principale, la giuria composta da 96 giornalisti internazionali ha assegnato riconoscimenti anche in altre categorie. Nella sezione dedicata ai veicoli elettrici, la Hyundai Inster ha conquistato il primo posto, succedendo alla Kia EV9. Con un prezzo d’attacco inferiore ai 25.000 euro e un’autonomia massima dichiarata di circa 400 km, la Hyundai Inster si presenta come una valida alternativa per chi cerca un’auto elettrica accessibile e performante. La lista delle finaliste includeva anche la Kia EV3 e la Porsche Macan, evidenziando la competitività del mercato delle auto elettriche.

Il lusso e le performance al centro dell’attenzione

Per quanto riguarda le auto di lusso, la Volvo EX90 ha ottenuto il titolo di World Luxury Car 2025, battendo la Porsche Macan e la Porsche Panamera. Questo SUV elettrico svedese, che rappresenta la versione elettrica della XC90, offre un’autonomia dichiarata di 600 km, posizionandosi come una delle scelte più ambite nel segmento del lusso. Nella categoria delle auto sportive, la nuova Porsche 911 Carrera GTS ha fatto la storia diventando la prima a montare un powertrain ibrido, con una potenza totale di 541 CV. Questa coupé tedesca ha superato la BMW M5 e la Porsche Taycan Turbo GT, confermando la superiorità della Porsche nel settore delle auto ad alte prestazioni.

Design e innovazione: il premio al Volkswagen ID. Buzz

Il premio per il design è stato assegnato al Volkswagen ID. Buzz, l’erede elettrico del celebre Bulli, che si distingue per il suo design iconico e la versatilità, disponibile anche in versione commerciale. Le altre finaliste in questa categoria includevano la Kia EV3 e la Toyota Land Cruiser, dimostrando l’attenzione crescente verso il design innovativo nel settore automobilistico. Inoltre, il premio World Car Person of the Year 2025 è stato assegnato a Stella Li, Vice Presidente Esecutivo di BYD, riconoscendo il suo contributo significativo all’industria automobilistica.