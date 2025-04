Un debutto atteso al Salone di New York

La Kia K4 Hatchback è stata presentata al Salone di New York 2025, un evento che ha catturato l’attenzione degli appassionati di auto. Questo modello rappresenta un ritorno alle compatte per il marchio coreano, che ha deciso di non abbandonare il segmento nonostante l’avanzata dei SUV. La K4 Hatchback si distingue per le sue linee decise e un design moderno, pronto a conquistare il mercato americano e, si spera, anche quello europeo.

Design e caratteristiche esterne

Esteticamente, la Kia K4 Hatchback si presenta con un look sportivo e dinamico. Rispetto alla versione berlina, questa hatchback ha linee più spigolose e un tetto “flottante” che le conferisce un aspetto distintivo. I fari affilati, ispirati ai modelli elettrici della casa, e i paraurti sportivi completano il pacchetto, rendendo l’auto visivamente accattivante. La scelta dei materiali e la cura dei dettagli sono evidenti, promettendo un’auto non solo bella, ma anche funzionale.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Kia K4 Hatchback offre un abitacolo moderno e tecnologico. I doppi schermi da 12,3 pollici, uno per la strumentazione e l’altro per l’infotainment, sono posizionati su una superficie inclinata verso il guidatore, creando un ambiente intuitivo e facile da usare. La dotazione tecnologica è ricca, con sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il mantenimento attivo della corsia. Le versioni più accessoriate includeranno anche il sistema Highway Driving Assist, che offre una guida semi-autonoma in autostrada.

Motorizzazioni e prestazioni

Per il lancio negli Stati Uniti, Kia ha previsto due motorizzazioni. La prima è un motore aspirato da 2.0 litri con 147 CV, abbinato a un cambio CVT. La seconda, disponibile nella versione GT-Line Turbo, è un motore turbo da 1.6 litri con 190 CV, accoppiato a un cambio automatico a 8 rapporti. Questa ultima opzione potrebbe essere particolarmente interessante per il mercato europeo, dove si prevede una versione ibrida per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente.

Prezzi e disponibilità

Attualmente, Kia non ha rivelato i prezzi ufficiali della K4 Hatchback né gli allestimenti disponibili. Tuttavia, si prevede che la gamma di prezzi sarà simile a quella della berlina K4, con un prezzo di partenza leggermente superiore. Negli Stati Uniti, la K4 Sedan parte da 23.165 dollari, quindi è lecito aspettarsi un prezzo competitivo anche per la versione hatchback. L’arrivo nei concessionari americani è previsto entro la fine del 2025, ma resta da vedere se questo modello varcherà l’Atlantico per approdare in Europa.