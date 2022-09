Kia XCeed Restyling: il modello in produzione da 3 anni si rinnova sia esteticamente che internamente con un focus sulla tecnologia di bordo.

La Kia XCeed è da parecchi anni sul mercato e sin dal suo debutto è stata apprezzata dal pubblico per la sua linea pulita e per il fatto che si tratta di un suv che dichiara immediatamente le proprie intenzioni. Ora per il MY2022 è previsto un restyling.

Ne parliamo in questo articolo dedicato.

Kia XCeed Restyling: caratteristiche e interni

Il cambiamento dal punto di vista estetico vede un nuovo design dei fari anteriori, una griglia più ampia ed un convogliatore d’aria di mai visto prima su questo modello.

Ricordiamo che i fendinebbia ora sono integrati nei fari, questo ha fatto sì che ci fosse maggiore spazio per il nuovo paraurti. Nelle versioni top di gamma presenti cerchi da 18 pollici abbinate a gomme davvero generose, parliamo di dimensioni da 235 con spalla bassa da 45.

Al posteriore vi è un nuovo diffusore dell’aria contornato da plastica lucida di colore nero ed un nuovo design per l’alloggiamento degli scarichi.

Per la GT-Line vi è un diverso disegno dei fari posteriori con trama a nido d’ape.

Gli interni vedono un rinnovamento dal punto di vista tecnologico, grazie ad un nuovo quadro strumenti denominato XVision e dotato di schermo da 12,3 pollici Full-HD. Il sistema di infotainment è invece in uno schermo da 10,25 pollici.

Non manca la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play.

Per chi volesse controllare i parametri della vettura in qualunque momento, lo può fare grazie all’ultimo aggiornamento dell’App per Smartphone Kia Connect disponibile di serie.

Kia XCeed Restyling: il prezzo

La nuova Kia XCeed Restyling MY 2022 è in arrivo nelle concessionarie italiane a partire da Settembre con un prezzo di partenza di 27.500€.

Una cifra in linea con la tipologia di macchina e la categoria nella quale andrà ad inserirsi.

E’ secondo noi la scelta ideale per chi bada in particolare all’utilità di un suv, è si aggiornato tecnologicamente ma svolge in maniera ottima il suo ruolo di autovettura familiare.

