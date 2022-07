Nuova Lexus RX: un concentrato di tecnologia

La nuova Lexus RX è un puro concentrato di tecnologia. Con oltre 3,5 milioni di unità vendute dal suo lancio, la Lexus RX è uno dei modelli di punta del marchio premium del Gruppo Toyota. Introdotta nel 1998 e ora parte della strategia “Lexus Electrified”, è stata sottoposta a un importante aggiornamento per la sua quinta generazione.

Senza rompere con il DNA del suo predecessore, la nuova Lexus RX si è leggermente evoluta nelle dimensioni. Il SUV ha guadagnato 6 cm di passo (2,85 m) pur mantenendo una lunghezza di 4,89 m. Al contrario, la linea del tetto è stata abbassata di 10 mm e la larghezza è stata aumentata di 25 mm.

Le modifiche stilistiche sono in gran parte concentrate nella parte anteriore. La calandra della RX è ora più vicina a quella della Lexus RZ 450e, il primo SUV completamente elettrico del marchio con una piattaforma dedicata.

È affusolato e circondato da fari più compatti e incisivi.

Anche la parte posteriore si è evoluta. Come sulla nuova Lexus NX, i due fari sono ora uniti da un’ampia striscia di luce.

Nuova Lexus RX: un nuovo interno

All’interno, la nuova Lexus RX si ispira ancora una volta agli ultimi modelli del marchio. È dotata di un ampio schermo touchscreen da 14 pollici – uno dei più grandi della categoria – e dell’ultima generazione del sistema multimediale del marchio, che include l’assistente vocale “Hey Lexus”.

È inoltre dotato di connettività smartphone con un dispositivo wireless per Apple CarPlay (con cavo su Android). Anche la ricarica a induzione è di serie. È più veloce del 50% rispetto al precedente.

Due nuovi propulsori ibridi, di cui uno ricaricabile

Con l’arrivo del suo nuovo SUV, Lexus rafforza la sua gamma di motori. Basata sulla piattaforma GA-K, già utilizzata per la NX, questa nuova generazione della RX dispone ora di due motori elettrificati. La nuova Lexus RX 500h è il primo modello ibrido del marchio a montare un motore sovralimentato. Il motore 2.4 turbo a quattro cilindri sviluppa 371 CV di potenza e 645 Nm di coppia. Questo è sufficiente per accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi.

Ma la novità più importante è l’arrivo di una versione ibrida ricaricabile. Una novità assoluta nella gamma RX! Con 306 cavalli, la Lexus RX 450h+ sarà la versione più venduta in Europa occidentale. Dotata di una batteria da 18,1 kWh, offre fino a 65 chilometri di autonomia di guida elettrica. Il consumo di carburante è ridotto a 1,2 l/100 km, o 26 g di CO2/km, e può beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali, in particolare per i professionisti.