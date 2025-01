Novità della KTM 7: un design rinnovato e tecnologia avanzata

La nuova KTM 7 si presenta sul mercato con un design che, pur mantenendo le linee distintive del modello precedente, introduce alcune novità estetiche significative. Tra queste, spicca un faro ancor più affilato, che conferisce alla moto un aspetto più aggressivo e moderno. Tuttavia, le vere innovazioni si trovano sotto il cofano, dove l’elettronica ha subito un aggiornamento notevole. Il nuovo display TFT da 5 pollici offre una visibilità migliore e una gestione più intuitiva delle informazioni, mentre i blocchetti retroilluminati migliorano l’usabilità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la KTM 7 mantiene il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, un elemento fondamentale per garantire rigidità e stabilità durante la guida. Il motore bicilindrico DOHC LC8c da 799 cc, ora omologato Euro 5+, eroga una potenza massima di 95 CV, rendendo la moto adatta anche per i possessori della patente A2. La coppia di 87 Nm assicura prestazioni brillanti, mentre il peso contenuto di 169 kg a secco contribuisce a una maneggevolezza superiore. I riding mode disponibili, tra cui Rain, Street e Sport, permettono di adattare la moto a diverse condizioni di guida, mentre le opzioni Track e Performance sono disponibili come optional.

Dettagli di prezzo e disponibilità

La KTM 7 sarà disponibile presso le concessionarie a partire dal mese di aprile, in due colorazioni accattivanti: arancione e nera. Il prezzo di partenza è fissato a 9.230 euro, un investimento che promette di ripagare in termini di prestazioni e divertimento alla guida. Con la sua combinazione di tecnologia avanzata, design accattivante e prestazioni elevate, la KTM 7 si posiziona come una delle migliori opzioni nel segmento delle naked medie per il 2025.