Design moderno e funzionale

Il Kymco Skytown 125 si presenta come un mezzo ideale per chi cerca un modo pratico e comodo per affrontare il traffico urbano. Con un design che richiama le linee contemporanee della gamma Kymco, questo scooter è dotato di un ampio parabrezza e di uno scudo che offre una protezione efficace contro l’aria. La sella ampia garantisce un comfort ottimale durante la guida, mentre il vano sottosella è sufficientemente spazioso da ospitare un casco e altri oggetti personali, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante del Kymco Skytown 125 è un monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria, conforme alla normativa Euro5+. Questo motore è dotato di un innovativo albero a camme asimmetrico, progettato per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza. Con una potenza di 11,2 CV a 8.500 giri e una coppia massima di 10,6 Nm a 6.500 giri, il Kymco Skytown 125 raggiunge una velocità massima di 95 km/h. Il telaio in tubi di acciaio e le sospensioni con forcella telescopica e ammortizzatori posteriori garantiscono stabilità e comfort su ogni tipo di strada.

Dotazione e tecnologia

Il nuovo scooter è equipaggiato con un cruscotto LCD digitale che fornisce tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e immediato. Inoltre, il Kymco Skytown 125 offre un doppio vano anteriore, di cui uno dotato di presa USB, per ricaricare dispositivi elettronici durante il tragitto. La sicurezza è garantita da un sistema di antifurto smart lock e da un bauletto da 33 litri di serie, perfetto per riporre oggetti in modo sicuro. Con un peso complessivo di 126 kg, questo scooter è facilmente manovrabile e adatto anche ai neopatentati, essendo guidabile con la patente A1-B.

Prezzo e disponibilità

Il Kymco Skytown 125 è già disponibile sul mercato al prezzo di listino di 2.990 euro nella colorazione Nero Allione. Questo scooter rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un mezzo di trasporto pratico, economico e con buone prestazioni per affrontare il traffico cittadino.