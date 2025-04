Un’innovazione nel mondo delle auto elettriche

La Yangwang U7, una berlina di lusso completamente elettrica prodotta dalla cinese BYD, sta attirando l’attenzione per il suo innovativo sistema di sospensioni attive, noto come DiSus-Z. Questo sistema rappresenta un passo avanti significativo nel settore automobilistico, promettendo un’esperienza di guida senza precedenti. Con una potenza di circa 1.287 CV, la U7 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, dimostrando che le auto elettriche possono competere con i modelli più performanti sul mercato.

Il sistema DiSus-Z: come funziona

Il DiSus-Z è progettato per migliorare il comfort e la stabilità di guida, anche su terreni accidentati. Grazie a una rete di sensori e attuatori intelligenti, il sistema analizza continuamente le condizioni della strada e regola dinamicamente l’altezza e la rigidità delle sospensioni. Questo significa che, quando l’auto incontra un ostacolo, le sospensioni anteriori si ammorbidiscono mentre quelle posteriori si induriscono, garantendo una piattaforma stabile. Questo approccio innovativo non solo migliora la sicurezza, ma offre anche una sorprendente capacità di livellamento automatico della scocca, come dimostrato in alcuni video promozionali.

Un’esperienza di guida unica

La Yangwang U7 non è solo un’auto elettrica performante, ma anche un veicolo che offre un’esperienza di guida unica. Il sistema DiSus-Z non solo si adatta alle condizioni stradali, ma sfrutta anche i movimenti delle sospensioni per generare elettricità, contribuendo così a migliorare l’autonomia del veicolo. Questo aspetto ecologico è particolarmente interessante in un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità per molti automobilisti. La berlina è attesa con impazienza nei mercati occidentali, anche se BYD non ha ancora confermato una data di lancio specifica per l’Europa.