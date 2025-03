Un progetto ambizioso e innovativo

La creazione della Ferrari SF-24 in Lego rappresenta un traguardo straordinario nel mondo del modellismo e dell’ingegneria. Questo progetto, che ha richiesto oltre 100 ore di progettazione e più di 1.200 ore di lavoro, è stato realizzato dal talentuoso Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional italiano. La sfida di riprodurre una monoposto di Formula 1 in scala 1:1 utilizzando solo mattoncini colorati è stata affrontata con grande determinazione e passione.

Dettagli che fanno la differenza

La Ferrari SF-24 in Lego non è solo un semplice modellino; è un’opera d’arte che riproduce fedelmente ogni dettaglio della monoposto originale. Dalla carrozzeria aerodinamica agli 80 loghi presenti sulla vettura, ogni aspetto è stato curato nei minimi particolari. La precisione nella costruzione è stata fondamentale per garantire che il modello fosse non solo esteticamente gradevole, ma anche tecnicamente accurato. Le ruote, ad esempio, sono state realizzate con mattoncini Lego, mantenendo la funzionalità e l’estetica della vera Ferrari.

Un’esperienza per tutti gli appassionati

Il lancio del modellino della Ferrari SF-24 in scala 1:8, composto da 1.361 mattoncini, è previsto per il 1° marzo 2025. Questo set, venduto al prezzo di 229,99 euro, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di automobilismo e modellismo di possedere una replica della celebre monoposto. La collaborazione tra Ferrari e Lego, iniziata nel 1998, ha dato vita a numerosi set iconici, e la SF-24 non fa eccezione. Ogni nuovo set è un invito a esplorare la passione per le auto sportive e il mondo del modellismo, rendendo la Ferrari accessibile a un pubblico più ampio.

Eventi e esposizioni

Per coloro che desiderano ammirare la Ferrari SF-24 in Lego dal vivo, ci saranno eventi speciali al Lego Store di Milano San Babila il 28 febbraio e il 1° marzo. Questa esposizione offrirà ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino il modellino in scala 1:1 e di scoprire il lavoro che c’è dietro la sua realizzazione. Dopo Milano, la SF-24 in Lego farà tappa in altre città italiane, portando con sé la magia della Formula 1 e l’arte del modellismo.