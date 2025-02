Un anno ricco di eventi motoristici

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati di motorsport, con un calendario ricco di eventi che promettono emozioni e adrenalina. Con oltre 1000 ore di diretta su Sky e NOW, gli spettatori potranno seguire 42 weekend di gare che includono le competizioni più prestigiose del mondo, come la Formula 1 e la MotoGP. La stagione prenderà il via il 1° marzo con il Gran Premio di MotoGP in Thailandia, seguito dalla Formula 1 che inizierà il 16 marzo in Australia.

Le principali competizioni da seguire

Oltre alla Formula 1 e alla MotoGP, il palinsesto di Sky include anche eventi di Formula 2, Formula 3, Moto2, Moto3, MotoE, Superbike e il World Rally Championship. Gli appassionati di motorsport americano potranno godere della NTT Indycar Series, che sarà trasmessa fino al 2027. Questo ampio ventaglio di competizioni offre un’opportunità unica per vivere le gare più iconiche, come il GP di Monte-Carlo e la 500 miglia di Indianapolis.

Innovazioni tecnologiche e crescita degli ascolti

La stagione 2025 non è solo un trionfo di eventi, ma anche di innovazioni. La Formula 1 celebra il suo 75esimo anniversario con un nuovo studio centrale, il Remote Garage 2.0, che integra tecnologie avanzate e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di visione. La crescita degli ascolti è un chiaro indicativo del forte legame tra gli appassionati e il motorsport, con un incremento del 10% per la Formula 1 e del 12% per la MotoGP rispetto alla stagione precedente.

Accesso ai contenuti e interazione con il pubblico

Sky si impegna a fornire un racconto quotidiano e in continua evoluzione, con contenuti disponibili su vari canali, tra cui Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP. Gli appassionati possono anche seguire le notizie e gli aggiornamenti attraverso il sito skysport.it e i social media ufficiali di Sky Sport. Questa strategia mira a rendere il motorsport sempre più accessibile e coinvolgente per il pubblico, creando una comunità di tifosi appassionati.