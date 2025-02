Un nuovo capitolo nella storia delle moto

La Langen LS12 Turbo, una hypernaked inglese, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle moto, puntando a superare i 400 km/h in condizioni controllate. Con oltre 300 CV e una tecnologia all’avanguardia, questa moto ambiziosa si propone di sfidare la potentissima Kawasaki Ninja H2R, attualmente detentrice del record di velocità per moto di serie. Il tentativo di record avverrà al Santa Pod Raceway, un circuito noto per le sue prestazioni ottimali e per ospitare eventi di accelerazione di alto livello.

Design e tecnologia all’avanguardia

La Langen LS12 Turbo non è solo una moto potente, ma anche un capolavoro di design. La sua geometria della sospensione posteriore si ispira a modelli iconici come la Vincent Black Shadow, mentre il telaio a traliccio richiama i telai Spondon. Questo mix di elementi classici e innovativi rende la LS12 Turbo un modello unico nel suo genere. Inoltre, il team di progettazione ha affrontato le sfide legate alla sovralimentazione, implementando un sistema di gestione del turbo tramite valvola di scarico separata e un’elettronica dedicata per ottimizzare le prestazioni del motore.

Un confronto con la Kawasaki Ninja H2R

Attualmente, la Kawasaki Ninja H2R è considerata la moto sovralimentata di serie più potente al mondo, con un motore 4 cilindri in linea di 998 cc capace di sviluppare fino a 326 CV. La Langen LS12 Turbo, d’altra parte, punta su un motore bicilindrico turbo e un peso contenuto, promettendo prestazioni straordinarie. Se la LS12 Turbo riuscirà a battere il record di velocità, entrerà nella storia come la moto di serie più veloce mai costruita, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le moto di produzione.

Le aspettative per il futuro

Il quarto trimestre del 2025 segnerà un momento cruciale per la Langen LS12 Turbo, che scenderà in pista per il suo tentativo di record. Gli appassionati di moto e gli esperti del settore attendono con trepidazione i risultati di questo evento, che potrebbe rivoluzionare il mondo delle moto ad alte prestazioni. Con la promessa di prestazioni superiori e un design innovativo, la LS12 Turbo rappresenta una nuova era per le moto di serie, dimostrando che la tecnologia turbo può offrire vantaggi significativi rispetto ai tradizionali compressori centrifughi.