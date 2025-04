Un design rinnovato e accattivante

La nuova BMW R 13 si presenta con un design completamente rinnovato, caratterizzato da linee più affilate e un anteriore decisamente più aggressivo. Il faro full LED, con il suo design ottagonale, non solo migliora l’estetica, ma offre anche una visibilità superiore, rendendo la moto più sicura e accattivante. Questo cambiamento estetico non è solo superficiale, ma accompagna una serie di innovazioni tecniche che promettono di elevare l’esperienza di guida a nuovi livelli.

Motore potente e prestazioni elevate

Il cuore pulsante della R 13 è il nuovo motore bicilindrico boxer da 1.300 cc, ereditato dalla R 1300 GS. Con una potenza di 145 CV a 7.750 giri/min e una coppia di 149 Nm a 6.500 giri/min, questo motore non delude le aspettative. La moto è dotata di un cambio tradizionale a 6 rapporti, ma è disponibile anche con un cambio elettro assistito Pro, offrendo così una maggiore versatilità e comodità durante la guida. Inoltre, la R 13 è equipaggiata con tre modalità di guida di serie: Rain, Road ed Eco, mentre le modalità Pro Dynamic e Dynamic Pro sono disponibili come optional.

Ciclistica e tecnologia all’avanguardia

La ciclistica della nuova R 13 è stata completamente rivista per garantire una maneggevolezza superiore. Il telaio principale in lamiera di acciaio offre una rigidità ottimale, mentre il nuovo telaietto in alluminio pressofuso riduce il peso complessivo della moto, migliorando la dinamica di guida. La forcella telescopica upside-down da 47 mm e il sistema di sospensione Dynamic Suspension Adjustment (DSA) rappresentano un ulteriore passo avanti nella tecnologia delle moto. Con il DSA, la regolazione dinamica dello smorzamento e della rigidità della molla si adatta automaticamente alle condizioni di guida, garantendo una stabilità e una maneggevolezza senza precedenti.

Innovazioni elettroniche per una guida sicura

La BMW R 13 è dotata di una serie di sistemi elettronici avanzati che migliorano la sicurezza e il comfort del pilota. Tra questi, il controllo di trazione dinamico DTC, l’ABS Pro e il Dynamic Cruise Control con funzione freno. Inoltre, per la prima volta, la moto offre la predisposizione per un navigatore con un sistema di fissaggio elettronico, rendendo ogni viaggio più semplice e sicuro. Il sistema Keyless e il display TFT da 6,5” completano il pacchetto tecnologico, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e moderna.

Ergonomia e comfort di guida

Nonostante le sue prestazioni sportive, la R 13 è progettata per garantire un comfort ottimale durante la guida. Il triangolo sella-pedane-passeggero è stato rivisto per offrire una posizione di guida più sportiva e attiva. Con una sella a 785 mm da terra e pedane leggermente arretrate, il pilota può godere di una maggiore confidenza sull’avantreno. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, sono disponibili opzioni come i manubri Comfort e la variante Performance, che include sospensioni sportive e leve regolabili.