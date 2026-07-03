Strategie di gara in F1 e MotoGP spiegate: undercut, overcut, degrado gomme e safety car

Undercut, overcut, degrado gomme e safety car spiegati con modelli semplici per leggere le strategie in F1 e MotoGP con chiarezza.

Strategie di gara in F1 e MotoGP significano trasformare ritmo, gomme e consumo in tempo sul giro. L’obiettivo è massimizzare la posizione media in pista lungo la distanza, orchestrando soste, gestione del degrado, fuel saving ed energy recovery. Concetti come undercut e overcut non sono slogan, ma scelte legate a finestre di temperatura, traffico e neutralizzazioni.

Comprendere questi principi è rilevante perché piccoli margini, persino di pochi decimi per giro, producono differenze decisive. Il quadro che segue decodifica i meccanismi di base, mostra l’impatto di safety car e virtual sulle finestre di pit-stop e propone modelli semplificati per stimare il delta strategico. L’approccio è pratico: definizioni chiare, scenari tipici e formule immediate per orientare le decisioni o leggere le scelte ai box.

Undercut e overcut: quando anticipare o allungare

L’undercut è l’anticipo della sosta per sfruttare pneumatici più freschi e rientrare davanti a un rivale dopo che questo effettua il pit-stop. Funziona se il gain per giro dei nuovi pneumatici supera il tempo perso per la sosta e l’out-lap. L’overcut allunga lo stint: conviene quando il degrado altrui è più marcato o il traffico post-sosta penalizza i giri lanciati su gomma nuova. In MotoGP, con una sola sosta o nessuna, l’effetto è analogo ma legato alla gomma anteriore/posteriore e alla capacità di generare temperatura nell’out-lap.

Fattori chiave: differenza di passo tra vecchia e nuova gomma, pit loss (tempo complessivo pit lane), rischio di undercut reciproco e undercut bloccato dal traffico. Se il guadagno netto per tre giri su gomma fresca è maggiore del pit loss, l’undercut ha alta probabilità di successo; se il degrado del rivale esplode negli ultimi giri dello stint, l’overcut può ribaltare l’ordine.

Gestione del degrado gomme: ritmo, termica e graining

Il degrado determina la pendenza della performance nel tempo. Si distinguono thermal degradation (surriscaldamento che aumenta lo scivolamento) e graining (microstrappi sulla superficie che riducono grip). La gestione ideale è mantenere la gomma nella finestra di temperatura, evitando picchi di stress in uscita curva e frenate che saturano l’anteriore. In F1 il carico aerodinamico accentua lo scambio tra passo e usura; in MotoGP la dinamica di trazione e la gestione dell’anteriore in inserimento sono centrali.

Dal punto di vista strategico, ridurre il degrado medio anche di pochi millesimi al giro stabilizza il passo e amplia la finestra di sosta. Una guida “a elastico” produce picchi termici e peggiora il drop-off una guida progressiva riduce la deriva termica e rende l’undercut meno vulnerabile. Il risultato è un profilo di consumo più piatto che consente overcut efficaci o stint più lunghi prima della neutralizzazione.

Fuel saving ed energy recovery: tempo oggi o domani

Il fuel saving è la riduzione deliberata del consumo per rientrare nei limiti di carburante o per creare margine per un push stint più avanti. Comporta un lieve calo di passo che può essere compensato da scie o da tratti di mappa motore più efficiente. L’energy recovery in sistemi ibridi richiede bilanciare il rilascio di energia in rettilineo con il recupero in frenata: spingere senza ricarica adeguata porta a un deficit nei giri successivi.

La regola pratica è distribuire l’energia dove il delta per joule è più alto: lunghi rettilinei o uscite lente. In scenari di trenino, si risparmia carburante sfruttando la scia e si rilascia energia quando si ha aria libera. In MotoGP, la modulazione dell’acceleratore e la gestione del freno motore limitano i picchi di consumo e preservano la gomma posteriore, rinviando l’attacco a fasi in cui il rivale è in drop.

Safety car e virtual: finestre di pit-stop e ritmo

La safety car comprime gli spazi: il pit loss cala perché il resto del gruppo procede a ritmo ridotto. La virtual safety car riduce meno il pit loss, ma appiattisce i passi, rendendo meno costoso anticipare una sosta. Nella maggior parte dei casi, sostare in neutralizzazione conviene se si rientra nel target lap del piano gomme; anticipare fuori finestra può costare in degrado a fine gara.

Esempio didattico: se il pit loss in verde è 22 s e in safety car scende a 12 s, qualsiasi undercut pianificato in verde perde attrattiva; diventa superiore sostare con safety car, salvo cadere nel traffico. In virtual, se il pit loss si riduce di 4-6 s, la scelta dipende dal delta atteso su gomma nuova e dal rischio di ripartenza in lotta corpo a corpo, che può annullare il guadagno teorico.

Modelli semplici per stimare il delta strategico

Per decisioni rapide, bastano modelli lineari. 1) Undercut gain approssimato: Delta ≈ (Gnew − Gold) × N − PitLoss, dove G è il guadagno al giro su gomma nuova e N i giri fino alla sosta del rivale. Se Delta > 0, l’undercut è promettente. 2) Overcut gain Delta ≈ (DropRivale − DropProprio) × M − PitLossExtra, con M giri aggiuntivi prima della sosta. 3) Neutralization pit Valore ≈ PitLossVerde − PitLossNeutralizzato − RischioTraffico (convertito in secondi attesi).

Per fuel saving una stima pratica: se risparmiare 0,2 s/giro in ritmo consente un push finale con guadagno di 0,5 s/giro per 5 giri, il saldo netto è 5×0,5 − X×0,2, dove X sono i giri di risparmio. Se il risultato è positivo, la strategia è sostenibile. Questi schemi non sostituiscono i dati dettagliati, ma aiutano a ordinare le opzioni con logica coerente.

Casi tipici, eccezioni e come leggere la pista

Piste a basso degrado favoriscono overcut perché l’out-lap su gomma nuova non produce un vantaggio sufficiente; tracciati con asfalto abrasivo esaltano l’undercut per via del forte decadimento su gomma usata. In rettilinei lunghi, la scia rende meno costoso il fuel saving in sezioni guidate, la gestione termica dell’anteriore diventa la priorità. In MotoGP, la scelta della mescola anteriore condiziona l’attacco: gomma più dura offre costanza, ma richiede temperatura; una posteriore più morbida chiede protezione nei primi giri per evitare il drop anticipato.

Eccezioni frequenti: una safety car in prossimità della finestra ideale trasforma un undercut in sosta “gratis” per entrambi; una virtual breve può cogliere scoperto chi ha appena superato l’ingresso box. In duelli serrati, il track position può valere più del delta teorico: restare davanti impedisce all’avversario di sfruttare aria pulita o traiettorie favorevoli, sterilizzando i guadagni da gomma fresca. Leggere la pista significa adattare il piano ai micro-segnali di degrado e alla densità di traffico, non inseguire soltanto il cronometro.

Sintesi operativa: decisioni chiare con regole semplici

Tre regole di pratica utili: 1) Valuta il pit loss relativo alle condizioni: se scende molto, priorità alla sosta in neutralizzazione entro la finestra gomme. 2) Misura il drop in tempo reale: se il rivale perde più di 0,3-0,5 s/giro rispetto al tuo passo, l’overcut acquisisce valore; se il tuo out-lap è forte e l’aria è libera, l’undercut è preferibile. 3) Gestisci energia con criterio: risparmiare dove il costo al giro è basso per capitalizzare dove il rendimento dell’energia o del carburante è massimo. Applicate con disciplina, queste regole trasformano concetti complessi in vantaggi ripetibili.