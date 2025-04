Introduzione alla MG3 benzina

Un anno dopo il lancio della versione ibrida, MG ha presentato la nuova MG3 benzina, un modello che promette di conquistare il mercato con il suo design accattivante e prestazioni competitive. Questa vettura, completamente termica, mantiene le stesse linee estetiche della sua controparte ibrida, ma si distingue per il motore a benzina aspirato da 1.5 litri, capace di erogare 115 CV. La trazione è anteriore e il cambio è manuale a 5 marce, rendendo la guida dinamica e coinvolgente.

Prezzi e offerte di lancio

La MG3 benzina è disponibile a partire da un prezzo di listino di 16.990 euro. Per incentivare le vendite, MG ha lanciato un’offerta speciale che prevede un anticipo di 8.945 euro, pari al 50% del prezzo di listino della versione base, senza alcuna rata mensile per i primi due anni. Al termine di questo periodo, i clienti possono scegliere se saldare il restante importo, restituire l’auto senza impegno o optare per un’altra vettura. Questa flessibilità rende la MG3 benzina un’opzione interessante per chi cerca un’auto nuova senza vincoli eccessivi.

Allestimenti e dotazioni

La nuova MG3 benzina è disponibile in due allestimenti: Standard e Comfort. La versione Standard include già una serie di dotazioni di serie, come luci diurne LED, cerchi in acciaio da 15″, climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7″, monitor centrale da 10,25″, tre porte USB, interni in tessuto, cruise control, sensore di parcheggio e telecamera posteriore. La versione Comfort, invece, aggiunge luci full LED, cerchi in lega da 16″, ruotino di scorta, specchietti retrovisori a ripiegamento elettrico e riscaldati, sistema keyless e un impianto audio a 6 altoparlanti, migliorando ulteriormente il comfort e la tecnologia a bordo.

Prestazioni e consumi

La MG3 benzina offre prestazioni interessanti, con una velocità massima di 185 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi. I consumi sono contenuti, con un valore medio dichiarato di 6,1 litri ogni 100 km, calcolato secondo il ciclo WLTP, e emissioni di CO2 pari a 137 g/km. Le dimensioni rimangono invariate rispetto alla versione ibrida, con una lunghezza di 4,11 metri e un bagagliaio che offre una capacità minima di 293 litri, espandibile fino a 983 litri, rendendo la MG3 benzina pratica anche per le esigenze quotidiane.