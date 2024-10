Un’auto che segna la storia

Nel 2025, il mondo dell’automobilismo si prepara a dare il benvenuto a una nuova ammiraglia della storica casa britannica Morgan: la Plus Six Pinnacle. Questo modello rappresenta non solo l’epilogo della Plus Six, ma anche un tributo a oltre cinquant’anni di innovazione e tradizione nel settore delle auto sportive. Con una produzione limitata a soli 30 esemplari, la Plus Six Pinnacle si propone come un vero e proprio oggetto da collezione, destinato a diventare un simbolo di esclusività e raffinatezza.

Caratteristiche esclusive e personalizzazioni

Ogni esemplare della Plus Six Pinnacle sarà unico, grazie a una serie di opzioni di personalizzazione che permetteranno ai fortunati acquirenti di scegliere tra tre varianti di colore per gli interni, sviluppate in collaborazione con Bridge of Weir. Le nuove pelli Morgan, denominate Fawn, Explore e Riviera, offrono un tocco di eleganza e comfort. Anche per l’esterno, i clienti potranno optare per diverse tipologie di vernice, senza costi aggiuntivi, garantendo così un’auto che rispecchia il proprio stile personale.

Un’eredità che continua

La Plus Six Pinnacle non è solo un’auto, ma un pezzo di storia. Con un’eredità che risale alla Plus 8, il nuovo modello è equipaggiato con un potente motore a sei cilindri in linea, che promette prestazioni eccezionali. La tradizionale silhouette ad ala, un marchio di fabbrica della Morgan, rimane intatta, ma con dettagli moderni che ne esaltano l’estetica. Il prezzo di partenza è di 96.995 sterline (circa 166.000 euro), un investimento per chi desidera possedere un pezzo unico della storia automobilistica.