Un nuovo capitolo nella storia delle supercar italiane

L’Italia è da sempre un faro nel mondo delle auto sportive e delle hypercar, con marchi storici che hanno scritto pagine indelebili nella storia dell’automobilismo. Tuttavia, negli ultimi anni, nuove realtà stanno emergendo, pronte a sfidare le leggende. Tra queste, Angelelli Automobili si distingue con la sua ultima creazione: la Pura Emozione. Questa supercar rappresenta un perfetto connubio tra design innovativo e prestazioni elevate, proponendo una visione moderna delle auto sportive classiche.

Design e ingegneria all’avanguardia

La Pura Emozione si presenta con un design compatto e accattivante, ispirato a icone del motorsport come la Porsche 918 e la Ferrari P4. Con dimensioni di 4,04 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e un’altezza di soli 1,02 metri, questa vettura è stata progettata per garantire aerodinamicità e stabilità. La carrozzeria è realizzata in materiali compositi, mentre il telaio tubolare “BirdCage” è stampato in 3D utilizzando una lega di titanio e alluminio, un approccio innovativo che assicura leggerezza e rigidità strutturale.

Prestazioni da brivido

Con un peso di soli 720 kg, la Pura Emozione è equipaggiata con un motore Ford Ecoboost da 2,3 litri, capace di erogare 350 CV nella versione base e fino a 420 CV nella versione “R”, ottimizzata da Cosworth. Grazie a queste caratteristiche, l’auto è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore ai 290 km/h. Inoltre, Angelelli Automobili ha già annunciato lo sviluppo di un motore V6 biturbo da 3,0 litri, che promette di incrementare ulteriormente le prestazioni della vettura.

Un abitacolo di lusso e tecnologia

All’interno, la Pura Emozione offre un abitacolo raffinato, con sedili rivestiti in materiali pregiati e inserti in fibra di carbonio. Il sistema di infotainment touchscreen è all’avanguardia, garantendo un’esperienza di guida moderna e connessa. Il cambio automatico multi-frizione e le sospensioni attive contribuiscono a un controllo ottimale della vettura, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Disponibilità e preordini

Attualmente, il prezzo e il numero di esemplari della Pura Emozione non sono stati ufficialmente comunicati. Tuttavia, gli appassionati possono già pre-ordinare la vettura versando un acconto di 78.000 euro tramite PayPal. Con questa iniziativa, Angelelli Automobili dimostra la sua volontà di coinvolgere i clienti nella creazione di un’auto che promette di diventare un’icona nel panorama automobilistico.