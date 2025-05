Un sogno automobilistico: la Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined

Per gli appassionati di auto, la Porsche 911 rappresenta un sogno che si rinnova nel tempo. La nuova Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined di Singer è un esempio perfetto di come la tradizione possa incontrare l’innovazione. Questo restomod, limitato a soli 100 esemplari, è realizzato a mano in California e si propone come una vera e propria dichiarazione d’amore per le Carrera degli anni ’80, reinterpretate con un tocco moderno e sofisticato.

Un motore che fa la differenza

Il cuore pulsante di questa vettura è un motore boxer 6 cilindri da 4.0 litri, sviluppato in collaborazione con Cosworth. Questo motore, aspirato e dotato di 4 valvole per cilindro, offre una potenza di 420 CV e una risposta che supera gli 8.000 giri. La combinazione di tecnologie avanzate, come il variatore di fase e le testate raffreddate ad acqua, garantisce prestazioni eccezionali. Inoltre, il sistema di scarico in titanio e il cambio manuale a 6 marce contribuiscono a un’esperienza di guida puramente analogica e coinvolgente.

Design e tecnologia all’avanguardia

Esteticamente, la Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined mantiene il fascino delle sue antenate, ma con linee più scolpite e moderne. La carrozzeria in fibra di carbonio, le sospensioni regolabili e i freni in carbonio-ceramica sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono all’avanguardia. All’interno, l’abitacolo è completamente personalizzabile, con materiali di alta qualità e tecnologia nascosta, come la possibilità di integrare sistemi moderni senza compromettere l’estetica classica. Ogni dettaglio, dalla pelle cucita a mano alla strumentazione ispirata ai cronografi di alta orologeria, è pensato per offrire un’esperienza di lusso unica.

Configurazioni personalizzate per ogni cliente

Per soddisfare le esigenze dei clienti, Singer offre diverse configurazioni per la Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined. Tra queste, la versione Touring con vernice “Celeste Passalacqua” e interni in velluto, e la versione Sport con un look più aggressivo e sportivo. Inoltre, è possibile richiedere kit di carrozzeria intercambiabili, permettendo ai proprietari di personalizzare ulteriormente la propria vettura. Nonostante il prezzo non sia stato comunicato, è chiaro che ogni esemplare è realizzato su misura, rendendo ogni auto unica nel suo genere.