Un nuovo primato per la Porsche Taycan Turbo GT

La Porsche Taycan Turbo GT ha recentemente fatto parlare di sé, stabilendo un nuovo record sul giro sulla pista di Interlagos in Brasile. Questo straordinario risultato è stato ottenuto grazie alla guida esperta di Felipe Nasr, ex pilota di Formula 1 e tre volte campione IMSA, che ha completato il giro in un tempo impressionante. Questo nuovo record non solo evidenzia le capacità della Taycan Turbo GT, ma segna anche un passo avanti significativo per le auto elettriche nel mondo delle prestazioni automobilistiche.

Specifiche tecniche e prestazioni

La Porsche Taycan Turbo GT è equipaggiata con due motori elettrici che generano una potenza complessiva di 760 kW, equivalenti a 1.038 CV, e una coppia massima di 1.240 Nm. Queste specifiche tecniche le consentono di accelerare in modo fulmineo, rendendola una delle granturismo più veloci sul mercato. Durante il test, Nasr ha elogiato la rapidità dell’auto e la sua capacità di trasmettere potenza in modo efficace. La stabilità e la precisione dello sterzo sono state altrettanto apprezzate, rendendo l’esperienza di guida in pista estremamente gratificante.

Un confronto con le auto sportive tradizionali

Nonostante il tempo sul giro della Taycan Turbo GT sia lontano dalle prestazioni di una monoposto di Formula 1, il risultato ottenuto è comunque eccezionale per un’auto di serie alimentata a batteria. Questo primato si aggiunge a un altro importante risultato ottenuto lo scorso anno a Laguna Seca, dove la vettura ha completato un giro in un tempo altrettanto competitivo. La Taycan Turbo GT, con il suo pacchetto Weissach Performance e pneumatici Pirelli Trofeo RS, ha dimostrato che le auto elettriche possono competere con le tradizionali sportive a combustione interna, aprendo la strada a una nuova era di prestazioni automobilistiche.