Un’icona del design automobilistico

L’Aston Martin DB6 Shooting Brake rappresenta un perfetto connubio tra eleganza e funzionalità. Questa vettura, realizzata su base DB6, è stata concepita per soddisfare le esigenze di un appassionato di auto e di natura come Sir David Brown. Acquistata nel 1947, la DB6 è diventata un simbolo di lusso e prestazioni, ma la versione Shooting Brake ha aggiunto un tocco di praticità senza compromettere il suo fascino. La storia di questa auto inizia con l’idea di Brown di modificare la sua DB5 per permettere al suo cane di viaggiare comodamente. Collaborando con il carrozziere Radford, nacquero una dozzina di esemplari unici, dando vita a un nuovo segmento nel mondo delle auto sportive.

Il design innovativo della FLM Panelcraft

Successivamente, la FLM Panelcraft di Londra ha preso ispirazione da queste creazioni, progettando una versione ancora più pratica e accattivante. Con una linea del tetto più alta e un portellone posteriore ripiegabile, la DB6 Shooting Brake ha catturato l’attenzione di molti, incluso il vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti del 1961, Innes Ireland. Solo tre esemplari di questa versione sono stati prodotti, rendendola un vero e proprio oggetto da collezione. La rarità e l’unicità di queste vetture le conferiscono un valore inestimabile nel mercato delle auto d’epoca.

Un’asta da non perdere

Attualmente, una delle DB6 Shooting Brake realizzate dalla FLM Panelcraft è in vendita all’asta da RM Sotheby’s, con un prezzo stimato tra 550.000 e 700.000 euro. Questa vettura ha una storia affascinante: originariamente ordinata da un uomo del Texas, ha subito un danno durante la consegna e ha cambiato diversi proprietari nel corso degli anni. Dopo un restauro meticoloso, è stata esposta in vari concorsi di auto d’epoca, guadagnandosi riconoscimenti e premi. Oggi, il suo motore a sei cilindri in linea da 4 litri è ancora in ottime condizioni e rappresenta un pezzo di storia automobilistica che ogni collezionista sogna di possedere.