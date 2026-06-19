La storia di Pirelli in F1 raccontata attraverso 500 gare e innovazioni tecnologiche

Pirelli ha celebrato un traguardo storico con la presentazione del libro ‘Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1’ un’opera che racconta la lunga e affascinante storia del marchio milanese nel mondo della Formula 1. L’evento di presentazione si è tenuto al Circuit de Barcelona-Catalunya durante il weekend del gran premio di Spagna 2026, in coincidenza con il 75° anniversario del Mondiale di Formula 1.

Il libro, curato dalla Fondazione Pirelli e pubblicato da Marsilio Arte, non è solo una raccolta di statistiche, ma un viaggio attraverso le epoche, i regolamenti e le generazioni di campioni che hanno reso la Formula 1 un laboratorio di innovazione e ricerca. Tra i protagonisti di questa storia ci sono nomi leggendari come Juan Manuel FangioAlberto AscariAyrton SennaLewis Hamilton e Max Verstappen ma anche gli ingegneri, i tecnici e i meccanici che hanno lavorato dietro le quinte per trasformare la ricerca e lo sviluppo in prestazioni eccezionali.

Un legame che dura da oltre 70 anni

La storia di Pirelli in Formula 1 inizia nel 1950, con il primo campionato del mondo a Silverstone, e prosegue attraverso tre grandi epoche: dal 1950 al 1958, dal 1981 al 1991 e infine dal 2011 a oggi come Global Tyre Partner della Formula 1. Il libro ripercorre queste tappe attraverso fotografie, documenti e materiali provenienti dall’Archivio Storico Pirelli, offrendo una panoramica unica sulla storia sportiva e industriale del marchio.

Durante la presentazione a Barcellona, alcune delle figure più rappresentative del paddock hanno condiviso le loro esperienze e il loro entusiasmo per il legame tra Pirelli e la Formula 1. Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli, ha sottolineato come la Formula 1 rappresenti un impegno costante sul fronte dell’innovazione e della sicurezza, elementi che continuano a guidare il lavoro dell’azienda. Il recente rinnovo dell’accordo con la Formula 1 fino al 2028 è la dimostrazione che il lavoro svolto in questi anni ha soddisfatto le esigenze di uno sport sempre più sofisticato dal punto di vista tecnico.

Innovazione e tecnologia al servizio degli pneumatici

Il libro ‘Emozioni’ non si limita a raccontare le vittorie e le classifiche, ma mette in luce il ruolo cruciale della ricerca, delle intuizioni e degli investimenti tecnologici. Dario Marrafuschi, responsabile del reparto Motorsport Pirelli, ha evidenziato come lo sviluppo delle gomme di Formula 1 porti benefici anche al settore degli pneumatici per le vetture stradali, grazie all’uso di gemelli digitali e simulatori in grado di calcolare ogni parametro utile ad aumentarne le prestazioni.

Un ulteriore valore all’opera è dato dal reportage fotografico inedito di Darren Heath, realizzato a Silverstone nel 2026. Questo reportage costruisce un ponte ideale tra passato e futuro, offrendo una prospettiva contemporanea sull’evoluzione della Formula 1. Le immagini catturano l’essenza della competizione e l’innovazione tecnologica che caratterizzano il mondo del motorsport.

Un viaggio attraverso le epoche

Il libro è suddiviso in tre sezioni principali che corrispondono alle tre grandi epoche della presenza di Pirelli in Formula 1. La prima sezione copre gli anni pionieristici dal 1950 al 1958, quando Pirelli era fornitore ufficiale delle squadre. La seconda sezione racconta il ritorno di Pirelli tra il 1981 e il 1991, un periodo di grande innovazione tecnologica. La terza sezione, infine, si concentra sull’era moderna, iniziata nel 2011 con l’accordo come Global Tyre Partner della Formula 1.

Ogni sezione è arricchita da fotografie, testimonianze e documenti che offrono una visione dettagliata e affascinante della storia di Pirelli in Formula 1. Il libro include anche statistiche, record, chilometri percorsi, vittorie e dati che raccontano numericamente la straordinaria avventura del marchio milanese nel Mondiale.

I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1′ è un’opera che celebra non solo 500 Gran Premi, ma anche il legame profondo tra innovazione, passione e competizione che continua a caratterizzare la Formula 1 moderna. Un viaggio attraverso la storia, la tecnologia e le emozioni che hanno reso Pirelli un protagonista indiscusso del motorsport.