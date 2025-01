Un’icona del fuoristrada

La Lada Niva è da sempre sinonimo di versatilità e accessibilità. Questo leggendario fuoristrada russo ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni, mantenendo intatti i suoi valori fondamentali. Apprezzata in diversi mercati europei, la Niva continua a conquistare gli appassionati di avventure off-road, grazie a un mix di robustezza e funzionalità.

La nuova Lada Niva Sport

Recentemente, il reparto Lada Motorsport ha presentato un prototipo della Niva Sport, un modello che promette di elevare le prestazioni del fuoristrada. Con una potenza aumentata a 122 CV, questa versione si distacca dalla tradizionale Niva, che offre un motore a benzina aspirato da 1,7 litri e 83 CV. La Niva Sport non è solo un aumento di potenza, ma un vero e proprio upgrade in termini di dinamica di guida.

Modifiche e miglioramenti

Le modifiche apportate alla Niva Sport non si limitano al motore. Il nuovo modello presenta una trasmissione manuale ricalibrata, con rapporti ridotti per una migliore gestione della potenza. Inoltre, sono stati effettuati interventi significativi su sospensioni e freni, per garantire una guida più reattiva e sicura. Gli interni sono stati aggiornati con sedili sportivi e un volante distintivo, arricchendo l’esperienza di guida con dettagli racing.

Accessibilità e disponibilità

Nonostante le migliorie, Lada ha mantenuto un occhio attento ai prezzi. La Niva Legend parte da circa 8.600 euro, mentre la versione più lussuosa, la Niva Bronto, si attesta intorno ai 13.800 euro. Sebbene non siano stati annunciati i dettagli sulla disponibilità della Niva Sport, è lecito aspettarsi che anche questa versione rimanga competitiva sul mercato.

Conclusioni

La Lada Niva Sport rappresenta un passo avanti per il marchio, combinando tradizione e innovazione. Con un motore potenziato e un design rinnovato, questa versione del fuoristrada russo si prepara a conquistare nuovi appassionati. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo affascinante modello che promette di mantenere viva la leggenda della Niva.