Un traguardo storico per Launch Italy

Launch Italy ha fatto la storia diventando la prima azienda in Italia a ricevere la certificazione SERMI (Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information). Questo importante riconoscimento, conferito dall’ente di certificazione RINA, rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e la sicurezza nel settore delle riparazioni e manutenzioni di veicoli. Con questa certificazione, Launch Italy si posiziona all’avanguardia, garantendo ai propri clienti un accesso sicuro e trasparente ai dati critici relativi alla diagnostica e alla sicurezza dei veicoli.

Accesso standardizzato per officine e operatori

La certificazione SERMI consente alle officine indipendenti e ai fornitori di servizi da remoto di accedere in modo standardizzato alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli. Attraverso un’unica procedura di autenticazione, gli operatori possono ottenere dati su sistemi antifurto, GPS, immobilizzatori e altre tecnologie di sicurezza. Questo semplifica notevolmente il lavoro dei riparatori, permettendo loro di operare con maggiore efficienza e sicurezza. Inoltre, i proprietari di veicoli possono facilmente identificare le officine certificate, assicurandosi che le riparazioni siano effettuate da professionisti qualificati.

Implementazione e scadenze in Italia

In Italia, l’implementazione ufficiale dello schema SERMI è prevista per il 1° febbraio 2025. Le aziende interessate a beneficiare di questo accesso standardizzato devono richiedere le credenziali di accesso agli organismi competenti, noti come CAB. È fondamentale che le aziende ottengano queste credenziali entro la scadenza, poiché dopo il 1° febbraio 2025, chi non le avrà ricevute non potrà accedere alla sezione SERMI dei portali dei costruttori. Attualmente, RINA è il primo organismo certificatore accreditato CAB per il SERMI in Italia, fungendo da punto di riferimento per le officine e i fornitori di servizi.

Il processo di certificazione e il futuro di Launch Italy

Il percorso per ottenere la certificazione SERMI è stato complesso e rigoroso per Launch Italy. Grazie alla collaborazione con il Trust Center Digidentity e al supporto di RINA, l’azienda ha dimostrato la propria conformità agli elevati standard richiesti. Manuel Turchetto, responsabile tecnico di Launch, ha dichiarato: “Essere i primi in Italia a ottenere questa certificazione è per noi motivo di grande orgoglio. Questo riconoscimento dimostra il nostro impegno verso l’innovazione e la sicurezza”. Con l’accesso ai portali dei produttori automobilistici a partire dal 1° febbraio, Launch Italy potrà semplificare e velocizzare i processi operativi, garantendo una gestione centralizzata e sicura delle informazioni sensibili.