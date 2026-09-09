Lavora come facchino durante il Motomondiale di Misano: tutte le informazioni

Archimede Spa è alla ricerca di facchini per il Motomondiale di Misano dal 11 al 13 settembre 2026. Scopri i dettagli dell'offerta e come candidarti

Il Motomondiale di Misano è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno e quest’anno offre un’opportunità unica per chi cerca un’esperienza di lavoro dinamica e coinvolgente. Archimede Spa, nota agenzia per il lavoro, è alla ricerca di facchini da inserire nello staff durante l’evento, previsto dall’11 al 13 settembre 2026.

Questa è una grande occasione per fare parte di un evento internazionale, lavorare in un ambiente stimolante e guadagnare un’esperienza preziosa nel settore della logistica e degli eventi sportivi.

Ruolo e responsabilità

I candidati selezionati si occuperanno principalmente della movimentazione dei carichi e del supporto per il montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per l’evento. Questo ruolo è fondamentale per garantire che tutto si svolga senza intoppi e che gli spettatori possano godere al meglio delle gare.

Non è richiesta esperienza precedente, ma sono fondamentali serietà e precisione. Se hai voglia di metterti alla prova e di vivere da vicino l’emozione del Motomondiale, questa è l’opportunità che fa per te.

Dettagli dell’offerta

Il luogo di lavoro sarà il Misano World Circuit a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Il periodo di lavoro è previsto dal 11 al 13 settembre 2026, con un orario part-time su turni diurni. È prevista la possibilità di svolgere supplementari e straordinari offrendo così flessibilità e opportunità di guadagno aggiuntivo.

Il contratto offerto è di somministrazione a tempo determinato inquadrato nel CCNL Turismo – pubblici esercizi. La retribuzione minima annua lorda è di 20.600,00€, con un massimo di 21.600,00€, soggetta a riproporzione in funzione della durata del periodo contrattuale e dell’effettivo monte ore.

Come candidarsi

Archimede Spa, con sede a Castelfranco Emilia (MO), è pronta a ricevere le tue candidature. Se sei interessato, visita il sito per registrarti e inviare la tua candidatura. Il processo è semplice e veloce, e potrai gestire il tuo CV e tenere d’occhio le ultime offerte.

Non perdere questa occasione per fare parte di un evento di livello mondiale e vivere un’esperienza unica nel settore della logistica e degli eventi sportivi. Candidati ora e unisciti allo staff del Motomondiale di Misano 2026!