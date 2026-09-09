Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini 2026: orari, piloti e curiosità

Il Motomondiale fa tappa a Misano per un weekend decisivo. Martin, Marquez e Bezzecchi si contendono il titolo in un circuito ricco di storia e sfide tecniche.

Il Motomondiale torna sulla Riviera Adriatica per un weekend che promette scintille. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini un appuntamento cruciale nella lotta per il titolo MotoGP 2026.

Con solo 24 punti a separare i primi tre della classifica, Jorge MartinMarc Marquez e Marco Bezzecchi sono pronti a darsi battaglia su un tracciato che ha visto Marquez trionfare sei volte tra cui le ultime due edizioni. Ma Bezzecchi, in casa con l’Aprilia non ha intenzione di mollare.

I protagonisti del weekend

Il leader della classifica, Jorge Martin arriva a Misano con un vantaggio di 19 punti su Marquez, ma il Cannibale è in grande forma dopo la doppietta ad Aragon. Marco Bezzecchi terzo in classifica, cerca riscatto dopo un infortunio e punta a ripetere l’exploit dello scorso anno, quando conquistò la pole e vinse la Sprint Race.

Tra gli altri piloti da tenere d’occhio ci sono Fabio Di Giannantonio che deve invertire la rotta dopo un weekend difficile in Spagna, e Pedro Acosta grande protagonista ad Aragon e potenziale arbitro della sfida iridata. Non mancano gli italiani: Francesco Bagnaia e Enea Bastianini cercano riscatto dopo periodi altalenanti.

Il circuito: storia e sfide tecniche

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli lungo 4,226 km è un tracciato impegnativo sia per i piloti che per i freni. Secondo gli ingegneri Brembo il circuito ha un indice di difficoltà di 4 su una scala da 1 a 6, con 11 frenate per poco meno di 28 secondi al giro.

La frenata più impegnativa è la Quercia la curva numero 8, dove le MotoGP passano da 289 km/h a 80 km/h in 4,7 secondi. I piloti esercitano un carico di 5,7 kg sulla leva del freno, con una decelerazione di 1,5 g una pressione del liquido freno che raggiunge i 12,2 bar e una temperatura dei dischi in carbonio che tocca i 710 °C.

Curiosità e storia del circuito

Misano ha una storia ricca di emozioni e incidenti memorabili. Nel 1993Wayne Rainey subì un incidente che pose fine alla sua carriera, mentre nel Shoya Tomizawa perse la vita in un tragico incidente al Curvone.

Il tracciato, oggi lungo 4,226 km con 16 curve ha visto modifiche significative nel corso degli anni. Il Curvone un tratto veloce affrontato a circa 240 km/h è uno dei punti più caratteristici del circuito.

Orari e come seguire il GP

Il weekend di gare inizia venerdì 11 settembre con le prove libere 1 alle 10:45 e le prequalifiche alle 15:00. Sabato 12 settembre le qualifiche si tengono alle 10:50 seguite dalla Sprint alle 15:00.

Domenica 13 settembre la giornata inizia con la gara Moto3 alle 11:00 seguita dalla Moto2 alle 12:15 e dalla MotoGP alle 14:00. Tutti gli eventi sono disponibili in diretta su SkyNow e TV8.

Il meteo promette un weekend variabile: venerdì parzialmente soleggiato, sabato con pioggia leggera e domenica soleggiata. Le temperature oscillano tra 18° e 24°.