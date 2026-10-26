Benelli utilizza EICMA per lanciare la TRK 602 X, aggiornare le sue famose crossover e mostrare un concept avveniristico; al contempo il Politecnico di Milano coinvolge giovani designer in una sfida sulla visibilità dei motociclisti.

L’EICMA 2026, appuntamento imperdibile per gli appassionati di due ruote, ha visto il brand italiano Benelli prendere il centro della scena nello stand B20 del padiglione 6. Dopo aver consolidato la leadership di mercato, l’azienda ha scelto la fiera milanese per confermare la propria visione di inclusività, proponendo motociclette che uniscono design, prestazioni e prezzi accessibili.

TRK 602 X: la nuova mediana pronta per la produzione

Il modello più atteso è la TRK 602 X, che ha lasciato il laboratorio di prototipi per diventare un prodotto imminente. Dopo il successo della TRK 502, che ha superato le 30.000 immatricolazioni solo in Italia, la TRK 602 X punta a mantenere lo stesso slancio commerciale. Con un telaio rinnovato, una motorizzazione a 600 cc più fluida e un pacchetto di dotazioni di fascia alta, la nuova media pesarese sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla primavera 2027, promettendo di fissare nuovi standard nel segmento crossover di media cilindrata.

Aggiornamenti su TRK 702 e TRK 702 X

Le versioni di punta TRK 702 e TRK 702 X hanno ricevuto un restyling estetico completo: grafiche inedite, nuovi colori e linee più aggressive. Il vero salto generazionale, però, è rappresentato dall’introduzione di un display TFT a colori da 7 pollici, corredato da navigazione cartografica nativa e funzione turn-by-turn. Questo upgrade digitale rende l’interfaccia uomo-macchina più intuitiva, soddisfacendo le esigenze di chi viaggia spesso su strade complesse.

Leoncino Bobber 400 e BKX: innovazione anche su piccola scala

Il classico Leoncino Bobber 400 si arricchisce di una prima variante a cambio automatico robotizzato. L’obiettivo è eliminare lo stress della frenata e delle partenze in città, senza sacrificare la risposta tipica delle due ruote leggere. Parallelamente, la BKX – categoria crossover/fun-bike – ottiene un nuovo schermo TFT da 5 pollici e un parabrezza aerodinamico ridisegnato, migliorando l’ergonomia e la protezione contro il vento.

Concept futuristico presentato il 3 novembre

Durante la conferenza stampa del 3 novembre alle 12:00, Benelli ha svelato un concept completamente nuovo, frutto del lavoro del reparto R&D di Pesaro. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora riservati, il prototipo anticipa soluzioni di design e ingegneria orientate a un mercato a medio-lungo termine, segnando una evoluzione dell’identità visiva del marchio. Il concept è inteso come prova di capacità innovativa, pronta a influenzare i futuri modelli di produzione.

Il Politecnico di Milano lancia “Visti o invisibili?” a EICMA

Parallelamente alle novità di Benelli, l’evento ha ospitato la collaborazione tra e la Scuola del Design del Politecnico di Milano. Il progetto “Visti o invisibili? Studenti e due ruote” ha coinvolto studenti di ogni corso di laurea, invitandoli a riflettere sul concetto di visibilità per i motociclisti. Dal 5 all’8 novembre, i partecipanti sono stati presenti allo stand, dove hanno prodotto cartoline A6 con immagini e brevi testi (max 300 caratteri) che esprimevano la loro percezione del tema.

Selezione, esposizione e coinvolgimento del pubblico

Una giuria composta da esperti di design e redattori ha scelto fino a 50 opere. Le migliori saranno stampate in grande formato e affisse all’interno del padiglione, mentre le più interessanti verranno distribuite ai visitatori con l’autore accreditato. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di intervistare i partecipanti della fiera, raccogliere testimonianze e produrre contenuti multimediali (foto, video) destinati ai canali di, al canale YouTube e al canale TV 510. Il percorso non termina a novembre: a febbraio 2027 è previsto un workshop multidisciplinare che approfondirà quattro ambiti – motociclette, accessori, abbigliamento e dispositivi di sicurezza – con l’obiettivo di trasformare le idee in prototipi da presentare al Salone del Mobile.

Programma e logistica per i visitatori di EICMA 2026

L’apertura al pubblico avviene dal 5 all’8 novembre, con orario continuato dalle 9:30 alle 18:30. I biglietti sono disponibili esclusivamente online: intero €20, ridotto per i 4-13 anni €10; opzione pomeridiana €14 (intero) e €7 (ridotto). Per raggiungere la Fiera di Rho, la soluzione più veloce resta il treno o la metropolitana M1, evitando il traffico e i costi di parcheggio (circa €20 al giorno). Si consiglia di indossare scarpe comode: la distanza tra gli stand richiede diversi chilometri di cammino.