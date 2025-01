Il mercato delle moto A

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di novità per il mercato delle moto destinate ai neopatentati A2. Con una varietà di modelli che spaziano dalle sportive alle cruiser, i motociclisti giovani e quelli di ritorno possono aspettarsi una scelta ampia e diversificata. Le case motociclistiche stanno investendo in innovazione e design, offrendo mezzi che non solo soddisfano le normative, ma che promettono anche prestazioni entusiasmanti e un’esperienza di guida coinvolgente.

Modelli da tenere d’occhio

Tra le novità più attese, troviamo l’Aprilia Tuono 457, una naked che combina potenza e maneggevolezza, grazie al suo motore bicilindrico da 47,6 CV e a un peso contenuto di soli 159 kg. Con una dotazione elettronica avanzata e un telaio in alluminio, questa moto si propone come una delle migliori opzioni per i neopatentati. Un’altra proposta interessante è il Benelli Leoncino Bobber 400, che si distingue per il suo design bobber e un motore V-Twin da 34,5 CV, ideale per chi cerca uno stile unico e una guida accessibile.

Le avventure in sella

Per gli amanti dell’avventura, la BMW F 450 GS rappresenta una scelta intrigante, con un motore bicilindrico da 48 CV e un peso di 175 kg. Questa moto è progettata per affrontare anche i percorsi più impegnativi, grazie a dotazioni premium come l’IMU a 6 assi. Non possiamo dimenticare la KTM 390 Adventure R, che porta il brand austriaco nel segmento adventouring, con un motore da 44 CV e sospensioni ottimizzate per il fuoristrada.

Sportività e stile retrò

Per chi cerca una moto sportiva, la Fantic Imola 500 è una proposta da considerare, con un design accattivante e un motore da 45 CV. Allo stesso modo, la Yamaha R3 si rinnova con un look più affilato e un motore bicilindrico da 42 CV, promettendo prestazioni elevate. Infine, per gli appassionati di stile retrò, la Honda GB350S offre un’esperienza di guida semplice e senza stress, con un monocilindrico da 21 CV e un design che richiama le moto del passato.

Conclusione

Con così tante opzioni disponibili, il 2025 si prospetta un anno entusiasmante per i motociclisti A2. Che tu sia un neopatentato in cerca della tua prima moto o un motociclista di ritorno, le nuove proposte offrono qualcosa per tutti. È sempre consigliabile visitare le concessionarie per un test ride e scoprire quale modello si adatta meglio alle tue esigenze.