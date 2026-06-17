Le nuove Husqvarna TE e FE 2027: tecnologia e design per l’off-road

Husqvarna Mobility lancia la gamma Enduro 2027 con sette modelli che combinano prestazioni elevate e un design ispirato alle origini svedesi. Scopri le novità tecnologiche e i prezzi.

Husqvarna Mobility ha presentato la sua nuova gamma Enduro 2027, composta da sette modelli che rappresentano un significativo passo avanti nel mondo dell’off-road. La gamma include sia modelli a due tempi (TE) che a quattro tempi (FE), tutti progettati per offrire prestazioni eccezionali e un controllo totale in ogni condizione di guida.

Il design delle nuove Husqvarna Enduro 2027 è un omaggio alle origini svedesi del marchio, con telai verniciati a polvere in bianco e nuove grafiche che le rendono immediatamente riconoscibili. La tecnologia utilizzata è stata travasata direttamente dai campi di gara mondiali, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi.

Le innovazioni tecnologiche delle nuove Husqvarna Enduro

Le nuove Husqvarna Enduro 2027 sono dotate di tecnologie avanzate che migliorano sia le prestazioni che il comfort di guida. I modelli a due tempi (TE 125, TE 250 e TE 300) adottano l’iniezione TBI (Throttle Body Injection)che garantisce un’erogazione della potenza fluida e costante, ottimizzando i consumi e migliorando l’aderenza su terreni difficili.

Le versioni a quattro tempi (FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501) offrono due mappature motore selezionabili tramite un Map Select Switch sul manubrio. Questo permette di adattare l’erogazione del motore in base alle condizioni del terreno e alla resistenza fisica del pilota. Tra gli optional disponibili ci sono il controllo di trazione e il Quickshifterche riduce i tempi di cambiata nelle prove cronometrate.

Sospensioni e componenti premium

Le sospensioni delle nuove Husqvarna Enduro 2027 sono firmate WP e includono una forcella XACT a cartuccia chiusa e un monoammortizzatore regolabile sia nell’idraulica che nel precarico della molla. Questo sistema permette di adattare l’assetto al peso del pilota, al tipo di tracciato e al fondo, garantendo risposte prevedibili anche a ritmi elevati.

L’allestimento di serie non scende a compromessi e include componenti di alta qualità come l’impianto frenante e il comando della frizione idraulica Bremboi dischi freno GSK ad alto coefficiente d’attrito, il manubrio ProTaper e le manopole ODI a mescola differenziata. Non mancano poi il sistema di avviamento elettrico con batteria agli ioni di litio ultra-leggera, il gruppo ottico anteriore a LED e gli pneumatici Michelin di primo equipaggiamento.

Design e comfort per il pilota

Il telaio delle nuove Husqvarna Enduro 2027 è in acciaio al cromo-molibdeno, accoppiato a un telaietto posteriore che unisce alluminio e poliammide. Questo schema serve ad assorbire i colpi e a ridurre la fatica del pilota, senza compromettere la stabilità nei curvoni veloci.

Il design delle nuove Husqvarna Enduro 2027 è stato pensato per essere sia funzionale che esteticamente piacevole. I telai verniciati a polvere in bianco e le nuove grafiche di ispirazione svedese rendono queste moto immediatamente riconoscibili e in linea con l’identità del marchio.

La garanzia della casa è di 12 mesi, e per preservare affidabilità e prestazioni, è consigliata la manutenzione ordinaria presso i concessionari del marchio. Le nuove Husqvarna Enduro 2027 sono già disponibili nella rete di vendita, con prezzi che partono da 10.390 euro per la TE 125 e arrivano fino a 13.250 euro per la FE 501.