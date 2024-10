Un’opportunità imperdibile per gli automobilisti

Ottobre si presenta come un mese ricco di opportunità per chi desidera acquistare un’auto ibrida. Le offerte Ford, in particolare, si distinguono per la loro competitività, grazie alla combinazione di incentivi statali e sconti aziendali. La Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV, nella sua versione Titanium, è uno dei modelli più interessanti sul mercato. Con un prezzo di listino di 27.500 euro, i clienti possono beneficiare di un risparmio significativo, portando il costo finale a soli 20.750 euro grazie agli incentivi e alla rottamazione.

Dettagli dell’offerta Ford Puma ibrida

Il pacchetto di finanziamento proposto da Ford è altrettanto allettante. Con un anticipo di 3.050 euro, i clienti possono accedere a 36 rate mensili di 138,56 euro, con un TAN del 3,95% e un TAEG del 5,35%. Le spese di incasso mensili ammontano a 5 euro, rendendo l’offerta ancora più accessibile. Inoltre, la maxi rata finale, che rappresenta il Valore Futuro Garantito, è fissata a 15.125 euro, con un chilometraggio massimo di 30.000 km. È importante notare che ogni chilometro in eccesso comporta un costo aggiuntivo di 0,20 euro.

Vantaggi e considerazioni per i clienti

La Ford Puma ibrida non è solo un’auto dal design accattivante, ma anche un modello che ha dimostrato di essere un successo commerciale. La versione recentemente ristilizzata offre una buona dotazione di serie, rendendola un’opzione interessante per chi cerca un’auto versatile e moderna. Tuttavia, è fondamentale considerare le spese di gestione e il limite chilometrico, che potrebbero risultare vincolanti per alcuni clienti. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2024, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa opportunità.