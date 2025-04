Introduzione al Leapmotor C10 REEV

Il Leapmotor C10 REEV rappresenta una novità nel panorama automobilistico, combinando le caratteristiche di un SUV elettrico con la praticità di un motore a benzina. Questo veicolo, che si colloca nella categoria dei Range-Extended Electric Vehicle, offre un’autonomia totale che supera i 970 km, grazie a un innovativo sistema di propulsione che integra un motore elettrico e un motore a combustione interna. Con un design robusto e un’ampia abitabilità, il C10 REEV si propone come una soluzione ideale per chi cerca un’auto versatile e performante.

La tecnologia del Leapmotor C10 REEV

Il cuore del C10 REEV è il suo sistema di propulsione ibrido, che consente di sfruttare al meglio le potenzialità dell’elettrico senza le limitazioni tipiche delle auto completamente elettriche. Con un’autonomia elettrica di 145 km, il veicolo può essere ricaricato in tre modalità diverse, inclusa la ricarica tramite motore a benzina. Questo approccio non solo riduce l’ansia da autonomia, ma offre anche un consumo di carburante estremamente contenuto, pari a soli 0,4 l/100 km in modalità combinata. Le emissioni di CO2 sono altrettanto competitive, attestandosi a 10 g/km, posizionando il C10 REEV tra le auto più efficienti sul mercato.

Impressioni di guida e comfort

Alla guida del Leapmotor C10 REEV, l’esperienza è simile a quella di un SUV elettrico tradizionale. Il motore a benzina, quando attivato, produce un leggero ronzio, ma non disturba l’esperienza di guida, che rimane fluida e silenziosa. Gli interni sono progettati per garantire il massimo comfort, con un design minimalista che favorisce la libertà di movimento. Tuttavia, l’uso esclusivo del display touch per le funzioni di bordo può richiedere un periodo di adattamento. Durante i test, i consumi di benzina si sono attestati intorno ai 5,5 l/100 km, rendendo il C10 REEV un’opzione interessante per chi cerca un veicolo efficiente e pratico.

Prezzo e disponibilità

Il Leapmotor C10 REEV sarà disponibile a partire dalla primavera del 2025, con un prezzo promozionale di 33.900 euro. Questo prezzo competitivo, unito alla possibilità di finanziamento con rate a partire da 199 euro al mese, rende il C10 REEV un’opzione accessibile per molti automobilisti. Con circa 100 punti vendita già attivi in Italia, grazie alla partnership con Stellantis, l’acquisto di un Leapmotor non è mai stato così semplice.

Conclusioni sul Leapmotor C10 REEV

In sintesi, il Leapmotor C10 REEV si presenta come una scelta innovativa per chi desidera un SUV elettrico senza le limitazioni dell’autonomia. Con la sua tecnologia range extender, offre il meglio di entrambi i mondi: la sostenibilità dell’elettrico e la praticità del motore a benzina. È un veicolo che promette di rivoluzionare il modo di concepire la mobilità elettrica, aprendo la strada a nuove opportunità per gli automobilisti.