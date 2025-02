Preparativi intensi a Maranello

Oggi, Charles Leclerc e Lewis Hamilton si trovano nella storica sede della Ferrari a Maranello, dove stanno intensificando i preparativi per la nuova stagione di Formula 1. I due piloti, accompagnati dal team principal Frederic Vasseur, stanno partecipando a incontri con gli ingegneri e dedicando tempo al lavoro al simulatore. Questo incontro rappresenta un momento cruciale, poiché il 19 febbraio la nuova SF-25 sarà testata per la prima volta in pista a Fiorano. Con il conto alla rovescia già iniziato, l’atmosfera è carica di aspettative e determinazione.

Un sogno che diventa realtà

Durante la visita, Hamilton ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine al team della Gestione Sportiva. Le sue prime parole in italiano, “Grazie per il vostro caloroso benvenuto”, hanno subito catturato l’attenzione e il cuore dei presenti. Il campione britannico ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Ferrari, un sogno che ha sempre desiderato realizzare. Nonostante stesse leggendo il suo discorso da uno smartphone, il suo impegno nel parlare italiano è stato accolto con fragorosi applausi, dimostrando l’affetto e il supporto del pubblico.

Leclerc: un messaggio di unità e determinazione

Anche Charles Leclerc ha preso il microfono per ringraziare il team, sottolineando l’importanza del lavoro svolto nell’anno precedente. “Grazie per quello che state facendo e che avete fatto l’anno scorso in cui siamo andati vicini all’obiettivo”, ha affermato il giovane pilota monegasco. Le sue parole riflettono un forte senso di unità e determinazione, elementi fondamentali per affrontare la nuova stagione. Con entrambi i piloti motivati e pronti a dare il massimo, la Ferrari si prepara a una stagione ricca di sfide e opportunità.