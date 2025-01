Un debutto atteso e emozionante

Il rimarrà impresso nella memoria degli appassionati di Formula 1. Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo, ha finalmente debuttato al volante della Ferrari sul circuito di Fiorano. Nonostante le condizioni meteo avverse, con freddo e pioggia, un migliaio di tifosi si è radunato per assistere a questo evento storico. La Scuderia Ferrari ha accolto Hamilton con entusiasmo, segnando l’inizio di una nuova era per il team e per il pilota britannico.

Il primo contatto con la Rossa

Durante il suo primo test, Hamilton ha completato 30 giri, per un totale di 89 km. Questo breve ma significativo programma di prove ha permesso al pilota di prendere confidenza con la monoposto e le procedure della Ferrari. Sotto l’occhio attento di Piero Ferrari e del team principal Frederic Vasseur, Hamilton ha potuto vivere l’emozione di guidare una delle auto più iconiche della storia della Formula 1. “Quando ho messo in moto la macchina e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto”, ha dichiarato Hamilton, esprimendo la sua gioia per questo momento unico.

Il calore dei tifosi e l’importanza del team

Al termine della giornata, Hamilton ha voluto ringraziare i tifosi per il loro supporto. La passione e l’affetto che ha ricevuto hanno reso il suo debutto ancora più speciale. Anche Charles Leclerc, che ha partecipato al test, ha condiviso l’emozione di vedere Hamilton al volante della Ferrari. “È stato bello scendere in pista e vedere quanti tifosi sono venuti ad osservarci”, ha commentato Leclerc, sottolineando l’importanza del supporto dei fan per il morale della squadra.

Prospettive future e preparazione per la stagione

Il team Ferrari è già al lavoro per prepararsi alla nuova stagione. I prossimi test si svolgeranno a Barcellona, un circuito più affidabile per le prove. Hamilton e Leclerc sono pronti a lavorare duramente per affrontare la stagione 2025, con l’obiettivo di riportare la Ferrari ai vertici della Formula 1. “C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare”, ha concluso Hamilton, lasciando intravedere le sue ambizioni per il futuro con la Scuderia.