Le nuove restrizioni per il traffico veicolare e il riscaldamento in Lombardia a causa dell'inquinamento atmosferico.

Introduzione alle limitazioni antismog

In seguito al superamento delle soglie di PM10 rilevate dall’ARPA, le province lombarde di Milano, Pavia, Lodi e Cremona hanno attivato limitazioni temporanee antismog di primo livello. Queste misure, che entreranno in vigore da venerdì, rimarranno valide fino al rientro delle attuali soglie di criticità. A Monza e Brianza, le limitazioni sono già attive dal 3 dicembre. Tali provvedimenti sono stati adottati per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, in linea con l’accordo di programma sottoscritto nel 2017 tra le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e il Ministero dell’Ambiente.

Misure temporanee e loro applicazione

Le misure temporanee di primo livello riguardano principalmente il traffico veicolare, con il blocco dei veicoli diesel Euro 4, anche se dotati di filtro antiparticolato (FAP). Queste restrizioni si applicano nei Comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito volontariamente. Inoltre, le limitazioni si estendono anche al riscaldamento domestico, alle combustioni all’aperto e allo spandimento di liquami zootecnici, applicandosi a tutti i Comuni della provincia che attivano il primo o il secondo livello di emergenza.

Controlli e attivazione delle misure

Le misure antismog di primo livello vengono attivate dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 nell’aria. Nel caso attuale, i controlli effettuati da ARPA Lombardia hanno evidenziato il superamento del valore limite in diverse province. Le previsioni meteorologiche, che indicano condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti, hanno portato all’attivazione delle misure a partire dal 6 dicembre. È importante notare che a Milano, in Area B, le limitazioni sono più severe, con il divieto di circolazione per i diesel Euro 5 già in vigore.

Impatto sulle abitudini quotidiane

Le nuove limitazioni antismog influenzeranno notevolmente le abitudini quotidiane dei cittadini lombardi. Il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 4 si applica sull’intera rete stradale dell’area urbana, con alcune eccezioni per le autostrade e le strade di interesse regionale. Le deroghe sono previste per i mezzi delle Forze dell’ordine e di pronto soccorso. È fondamentale che i cittadini siano informati sulle misure in atto e sulle eventuali deroghe, per poter pianificare i propri spostamenti in modo adeguato.