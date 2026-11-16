Marco Lucchinelli, leggenda del Motomondiale, parla di regole di sicurezza, aneddoti in Superbike e opinioni su Rossi e i giovani talenti.

Durante l’incontro tenutosi al Festival dello Sport di Trento, Marco Lucchinelli ha ricominciato a parlare di motociclismo con la stessa franchezza che lo ha contraddistinto negli anni ’80. Non ha esitato a indirizzare il discorso verso quei temi che oggi rimangono controversi: la sicurezza dei piloti, il rispetto della corsia e la percezione di una generazione di giovani che, a suo dire, tende a più spettacolo che a più disciplina.

L’ex campione del mondo di 500 cc del 1981 ha sottolineato che l’arte della guida non consiste solo nel cercare la velocità, ma soprattutto nel conoscere i limiti della propria traiettoria. «Vorrei insegnare a stare nella propria metà della strada, a non toccare la linea bianca», ha dichiarato, rimarcando che il vero valore di una moto è la capacità di “danzare” in sicurezza e non di compiere acrobazie per impressionare il pubblico.

Le critiche di Lucchinelli ai piloti attuali e al nuovo volto della MotoGP

Quando il tema si è spostato sui volti emergenti della MotoGP, Lucchinelli non ha trattenuto i giudizi. Ha definito Francesco Bagnaia “un lamentino” e ha ricordato che Valentino Rossi nel 2015 doveva “dare l’esempio”. Secondo lui, il giovane Andrea Bulega e altri talenti rappresentano ancora una realtà distinta rispetto al panorama attuale, dove i piloti tendono a “giocare a far rumore” anziché a costruire una vera strategia di gara.

Il campione ha anche rimontato la vicenda di Marc Márquez, insinuando che se avesse accettato i sacrifici di Marquez, i mondiali si sarebbero “presi da soli”. Queste considerazioni, pur radicali, mostrano come Lucchinelli attribuisca grande valore all’etica del lavoro e al “sacrificio” finché non si ottengono risultati concreti.

Superbike, Ducati e l’epoca di Falappa: la storia di un manager

Passando alla Superbike, Lucchinelli ha ricordato la gara inaugurale del 1988 a Donington, dove ha vinto la seconda manche. “Quella era una competizione con regole che non troveremo più”, ha affermato, evidenziando la differenza rispetto alle categorie odierne, dove la tecnologia è più omogenea. Ha poi citato Troy Bayliss definendolo “un marziano”, l’unico in grado di bloccare la ruota anteriore a 200 km/h e creare un burnout totale.

Il ricordo più intenso riguarda Giancarlo Falappa**, pilota marchigiano noto per la sua testardaggine. Lucchinelli narra come, nonostante un braccio ingessato, Falappa insistesse per tornare in pista a Red Bull Ring, finendo a 260 km/h contro le protezioni. L’aneddoto è usato per illustrare la cultura di “non arrendersi mai” tipica di quegli anni, ma anche per rimarcare l’importanza della prudenza, soprattutto quando la vita è in gioco.

Valentino Rossi, il passato e le ferite non chiuse

Il dialogo con il Rossi ha evidenziato una rivalità preistorica. Lucchinelli ricorda che nel 2015 il campione italiano avrebbe dovuto “dare l’esempio” ai giovani, una frase che riecheggia le critiche al 2015 di Valentino Rossi stesso, ancora febbrile per la sconfitta a Sepang. Lucchinelli ha osservato che la pressione su Rossi era immensa, e che il suo comportamento in pista avrebbe potuto influenzare la crescita di piloti come Bagnaia.

Riguardo le proprie ambizioni, il campione ha ammesso di aver perso almeno un titolo mondiale per decisioni personali, non per carenza di talento. “Ho smesso di impennare quando ho visto un ciclista su una ruota”, ha raccontato, indicando come la realtà quotidiana abbia sempre avuto la precedenza sulle spettacolari acrobazie.