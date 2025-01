Design elegante e innovativo

Il Lynk & Co 900 si presenta come un SUV premium a sei posti, progettato per competere con i marchi automobilistici più prestigiosi. Il suo design elegante è caratterizzato da linee fluide e dettagli distintivi. Nella parte anteriore, le luci diurne a LED si integrano perfettamente con i fari principali, posizionati strategicamente più in basso sul paraurti. Un elemento innovativo è il pannello a LED situato tra i fari, che ha la capacità di comunicare messaggi e avvertenze agli utenti della strada, rendendo il veicolo non solo esteticamente gradevole ma anche funzionale.

Interni lussuosi e tecnologici

All’interno, il Lynk & Co 900 offre un abitacolo che rappresenta il vero punto di forza del veicolo. Il cruscotto è dominato da un display flottante da 30 pollici 6K, che funge da sistema di infotainment e include un secondo display per il passeggero. Inoltre, un cluster da 12,7 pollici e un head-up display sono posizionati dietro il volante, garantendo un’esperienza di guida all’avanguardia. Gli interni sono arricchiti da due slot di ricarica wireless per smartphone, un volante a due razze e un’illuminazione ambientale che crea un’atmosfera sofisticata.

Prestazioni e motorizzazioni ibride plug-in

Il Lynk & Co 900 è costruito sulla piattaforma SPA Evo di Geely e offre tre motorizzazioni ibride plug-in, che combinano alte prestazioni ed efficienza. La versione più potente del SUV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, un risultato impressionante per un veicolo di queste dimensioni. Con una lunghezza di 5,24 metri, una larghezza di 2,0 metri e un’altezza di 1,81 metri, il Lynk & Co 900 offre anche uno spazio interno generoso, con un passo di 3,16 metri che garantisce comfort per tutti i passeggeri. La combinazione di innovazione, comfort e prestazioni elevate rende questo SUV un candidato ideale per il mercato europeo, dove la domanda di veicoli ibridi e di lusso è in continua crescita.