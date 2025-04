Un passo avanti nella filtrazione per veicoli moderni

Magneti Marelli Parts & Services ha recentemente annunciato un significativo ampliamento della propria gamma di filtri, un’iniziativa che sottolinea l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza tecnica e l’innovazione nel settore aftermarket. Con l’introduzione di circa 300 nuovi codici, l’azienda mira a rafforzare la propria presenza in segmenti chiave come la filtrazione dell’abitacolo, dell’aria motore, del carburante e dell’olio. Questo ampliamento non solo risponde alle esigenze del mercato, ma rappresenta anche un’evoluzione strategica per soddisfare le richieste di autoriparatori e officine indipendenti.

Innovazione e sostenibilità nella progettazione dei filtri

La nuova gamma di filtri è il risultato di un processo ingegneristico avanzato che combina tecnologie all’avanguardia e materiali di nuova generazione. In particolare, i filtri sono progettati per essere compatibili con veicoli ibridi ed elettrici, come le Fiat Panda Hybrid e 500 Hybrid, e modelli di marchi come DR, EVO, MG, BYD e Tesla. Questa attenzione verso le nuove motorizzazioni è fondamentale per garantire che i prodotti Magneti Marelli siano allineati con le tendenze emergenti nel settore automobilistico, dove la sostenibilità e l’efficienza energetica sono sempre più richieste.

Qualità e prestazioni garantite

I filtri abitacolo di Magneti Marelli sono progettati per offrire una protezione efficace contro allergeni, polveri sottili e gas inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria all’interno dei veicoli. La gamma di filtri per aria motore si distingue per l’equilibrio tra alta efficienza filtrante e bassa resistenza al flusso d’aria, ottimizzando così le prestazioni del motore e riducendo il consumo energetico. Inoltre, i filtri carburante di nuova generazione integrano tecnologie avanzate per la separazione dell’acqua, essenziali per mantenere in salute il sistema di iniezione, specialmente con carburanti contenenti componenti bioderivati.

Affidabilità e sicurezza nella lubrificazione

La protezione del motore è ulteriormente garantita dai filtri olio, disponibili in versioni “Spin on” e “Eco”, dotati di valvole by-pass e anti-drenaggio per mantenere la corretta pressione dell’olio anche durante le fasi critiche di avviamento. Le guarnizioni in elastomeri ad alte prestazioni assicurano una tenuta ottimale e resistenza agli agenti chimici, contribuendo così alla longevità del motore. Con questa espansione della gamma di filtri, Magneti Marelli conferma la propria vocazione a fornire soluzioni affidabili e tecnologicamente avanzate, rispondendo in modo preciso alle esigenze della manutenzione moderna.