Il Gran Premio d’Indonesia 2026 ha avuto luogo dal 9 all’11 ottobre sul circuito di Mandalika International una struttura di 4,3 km caratterizzata da curve veloci e lunghi tratti rettilinei. La gara di MotoGP si è disputata su 27 giri, per una distanza totale di 116,13 km, sotto un cielo assolutamente sereno con temperature intorno ai 30°C. La programmazione televisiva è stata curata da Sky Sport e dalla piattaforma streaming NOW, con la Moto3 in pista alle 6, la Moto2 alle 7:15 e la corsa regina alle 9 del mattino.

Le qualifiche hanno visto il giovane spagnolo Raul Fernandez del team Trackhouse conquistare la pole position, nonostante una controversa frattura all’indice della mano destra subita nella sprint di sabato. La sprint è stata vinta da Marc Marquez che ha così preso temporaneamente la leadership del campionato con quattro punti di vantaggio su Jorge Martin. La domenica, la tensione è rimasta alta: i piloti hanno affrontato una gara avvincente, segnata da varie battute di testa e incidenti minori.

Risultato finale e momenti chiave

Al traguardo, al primo posto è salito Marco Bezzecchi dell’Aprilia, conquistando la sua prima vittoria in MotoGP dal Mugello del 2023. Il podio è stato completato da Raul Fernandez in seconda posizione e da Jorge Martin in terza, segnando la 300ª vittoria italiana nella massima categoria del motociclismo su pista. Bezzecchi ha dominato la gara già dal giro 21, allungando progressivamente il suo vantaggio fino a 2,1 secondi al punto di partenza della gara lungo l’ultimo giro.

Pole, sprint e incidenti

Il warm-up ha confermato la velocità di Bezzecchi con il tempo di 1:29,617, seguito da Fernandez e Marquez. Durante la sprint, un contatto tra Fernandez e Bezzecchi ha provocato una caduta per il pilota spagnolo, ma il suo dito rimediato gli ha permesso di partire comunque dalla griglia. La gara lunga è stata caratterizzata da numerosi sorpassi: Marquez ha subito una serie di scivolamenti, passando dalla prima alla sesta posizione, mentre Martin ha lottato per riconquistare terreno, fermandosi a circa 2 secondi da Fernandez negli ultimi giri.

Impatto sulla classifica mondiale e prospettive future

Il risultato di Mandalika ha ridisegnato la classifica del campionato: Jorge Martin riconquista la testa con 355 punti, seguito da Marc Marquez a 353, a soli due punti di distanza. Al quarto posto si colloca Marco Bezzecchi con 309 punti, mentre Ai Ogura e Pedro Acosta chiudono rispettivamente con 259 e 258 punti. La lotta si preannuncia serrata fino all’ultimo round di Phillip Island, in Australia, previsto per il 25 ottobre.

Parallelamente, nella categoria Moto3 lo spagnolo Máximo Quiles ha coronato il titolo con cinque gare d’anticipo, mentre la Moto2 ha visto il leader Manu Gonzalez partire dalla decima griglia, dopo una giornata di prove complicata. Le gare di Mandalika sono state trasmesse in differita su Tv8 (Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:15, MotoGP alle 14), garantendo ampia copertura per gli appassionati.

La vittoria di Bezzecchi ha infranto una lunga attesa per un podio di Aprilia, mentre la classifica mondiale è più aperta che mai, promettendo emozioni fino all’ultima gara della stagione.