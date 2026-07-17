Marc Marquez vince la Sprint al Sachsenring: Ducati in trionfo

Marc Marquez ha dominato la Sprint del Gp di Germania, precedendo il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio. La Ducati ha mostrato grande forma, mentre l'Aprilia ha subito un duro colpo con l'infortunio di Marco Bezzecchi.

Il circuito del Sachsenring ha visto ancora una volta la Ducati trionfare, con Marc Marquez che ha conquistato la vittoria nella gara sprint del Gp di Germania undicesima prova del mondiale MotoGp. Lo spagnolo, partito dalla pole position ha dominato la gara dall’inizio alla fine, dimostrando una volta di più perché è considerato uno dei piloti più forti della categoria.

La gara sprint è stata una prova generale per la gara lunga di domani dove Marquez cercherà di eguagliare due record storici di Giacomo Agostini il numero di vittorie in una singola gara (13) e il numero di vittorie su un singolo circuito nella classe regina (10). Per riuscirci, dovrà vedere la sfida del fratello Alex e di Fabio Di Giannantonio che nella sprint hanno tentato fino all’ultimo di spodestarlo dalla prima posizione.

La Ducati domina, l’Aprilia soffre per l’infortunio di Bezzecchi

La Ducati ha mostrato grande forma, conquistando un tris con Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio sul podio. La squadra ha ritrovato lo smalto per tenere testa alle Aprilia che hanno subito un duro colpo con l’infortunio di Marco Bezzecchi. Il pilota riminese, secondo nella classifica mondiale, ha subito una brutta caduta nelle qualifiche, fratturandosi una clavicola. Bezzecchi dovrà essere operato e, vista la lunga pausa prevista fino ad agosto, potrebbe tornare in pista alla prossima gara.

Nonostante l’assenza di Bezzecchi, le Aprilia hanno occupato le posizioni dalla quarta alla sesta, con Ai Ogura che ha conquistato il quarto posto, seguito da Raul Fernandez e dal leader del campionato del mondo, Jorge Martin. Alle spalle dello spagnolo, Francesco Bagnaia ha conquistato il settimo posto, migliorando leggermente dopo un venerdì complicato ma ancora piuttosto staccato dai più veloci.

Marc Marquez: la paura di essere raggiunto dal fratello

Marc Marquez, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall’inizio alla fine. Al termine della gara, ha dichiarato di aver temuto di poter essere ripreso dal fratello Alex: “Alex ha spinto davvero forte, è arrivato molto vicino negli ultimi giri. Ho cercato di mantenere un ritmo costante e pensavo che mi avrebbe raggiunto. Vedremo se riusciremo a ripeterlo per il Gran premio di domani“.

Il pilota del team Gresini ha dimostrato di aver ormai superato i postumi del grave incidente al Gp di Catalogna dello scorso maggio. Le parole del fratello maggiore sembrano più scaramantiche che legate a un vero timore di perdere la gara al Sachsenring, possibile trampolino per avvicinare ancor di più la vetta della classifica. Oggi ha guadagnato otto punti su Martin, che da quota 197 lo precede di soli 32 punti.

L’infortunio di Bezzecchi e il suo ritorno in pista

Marco Bezzecchi, secondo nella classifica mondiale, ha subito una brutta caduta nelle qualifiche, fratturandosi una clavicola. Il pilota riminese dovrà essere operato in Italia dal dottor Porcellini, intervento necessario per ridurre la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. La riabilitazione dovrebbe cominciare subito dopo e Bezzecchi spera di essere pronto per il prossimo appuntamento del Mondiale, il Gp di Gran Bretagna del 9 agosto.

La sfortuna sembra perseguitare Bezzecchi, che dopo essere finito malamente sulla ghiaia due settimane fa ad Assen, ha subito un altro infortunio. Nonostante ciò, il pilota è fiducioso e spera di tornare in pista il prima possibile. La Aprilia, nel frattempo, dovrà fare a meno del suo pilota di punta per le prossime gare, un duro colpo per la squadra che sta lottando per il titolo.