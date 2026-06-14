Marco Polo Drive: oltre 15.000 chilometri con la Denza Z9GT tra Europa e Asia

Da Palazzo Orsini Taverna è partito il Marco Polo Drive con la Denza Z9GT, un percorso di 43 giorni che collega Roma a Hong Kong per mostrare innovazioni come il Flash Charging di BYD e inaugurare la prima stazione in Italia a Bologna presso lo showroom Denza Barchetti.

Il viaggio denominato Marco Polo Drive for Peace, Culture and Sustainable Development è partito da Roma con una missione chiara: dimostrare come la mobilità elettrica possa fungere da ponte tra culture ed economie. La partenza ha avuto luogo nella scenografica cornice di Palazzo Orsini Taverna dove rappresentanti istituzionali, partner industriali e vertici aziendali hanno dato il via a un percorso di 43 giorni che attraverserà Europa e Asia fino a raggiungere Hong Kong coprendo oltre 15.000 chilometri.

La Denza Z9GT come veicolo simbolo della traversata

Al centro dell’iniziativa c’è la Denza Z9GT una shooting brake premium pensata per lunghe percorrenze. Il modello sarà proposto in due soluzioni: una versione completamente elettrica e la variante Super Hybrid DM-i che combina propulsione elettrica e motore termico per offrire flessibilità e autonomia nei tratti più remoti. La Z9GT è chiamata a rappresentare il debutto del marchio Denza in Europa previsto per il 2026, rafforzando la presenza del gruppo BYD nel segmento premium.

Design e impostazione tecnica

La vettura si presenta con linee da shooting brake studiate per l’efficienza aerodinamica e il comfort su percorrenze prolungate. La doppia offerta di alimentazione vuole coprire sia chi cerca una soluzione a zero emissioni locali sia chi preferisce la versatilità offerta dall’ibrido plug-in. Nel contesto del Marco Polo Drive, la Z9GT è utilizzata come banco prova per validare autonomia, ergonomia e affidabilità sulle tratte internazionali.

Flash Charging: ricariche ultrarapide e infrastrutture in Italia

Elemento tecnico centrale dell’impresa è il sistema Flash Charging sviluppato da BYD. Questa tecnologia è pensata per ridurre drasticamente i tempi di ricarica: secondo i dati forniti dall’azienda, è possibile portare la batteria dal 10% al 70% in circa 5 minuti e dal 10% al 97% in circa 9 minuti. Inoltre, il funzionamento rimane affidabile anche in condizioni ambientali estreme, fino a -30 gradi Celsius caratteristica che rende il sistema utile anche in climi freddi.

Prima stazione Flash Charging in Italia a Bologna

A supporto del viaggio e della diffusione della ricarica ultraveloce, il gruppo inaugura in Italia la prima stazione Flash Charging l’apertura avverrà presso lo showroom Denza Barchetti a Bologna. Questa installazione è parte della strategia di espansione delle infrastrutture in Europa e vuole dimostrare concretamente come la rete di ricarica possa evolvere per sostenere percorsi transcontinentali.

Cooperazione internazionale e messaggio istituzionale

La cerimonia di lancio ha visto la partecipazione del top management del gruppo e di figure istituzionali e culturali. Tra gli interventi, ha preso la parola Stella Li Executive Vice President di BYD che ha richiamato il significato simbolico dell’iniziativa: “Viviamo sullo stesso pianeta e siamo legati dalla storia, dalla cultura, dalla tecnologia e dall’innovazione”. Li ha inoltre affermato che “I confini politici e i dazi non fermeranno questa cooperazione; cooperiamo sull’innovazione e su un futuro verde: questa è la destinazione”.

Le dichiarazioni di Stella Li arrivano in un momento di tensioni commerciali tra Europa e Cina, ma sottolineano la volontà dell’azienda di proseguire nell’investimento di tecnologie e infrastrutture condivise per la decarbonizzazione dei trasporti. Il Marco Polo Drive si configura

L’origine del marchio merita un richiamo: Denza è nata nel come partnership tra realtà del gruppo e oggi rappresenta la proposta premium del gruppo BYD, che intende consolidare la propria presenza in Europa con una gamma iniziale di modelli guidata proprio dalla Z9GT.

Nel complesso, il progetto unisce un percorso geografico imponente, soluzioni tecniche come il Flash Charging e aperture infrastrutturali sul territorio italiano, contribuendo a illustrare come la mobilità elettrica possa essere pensata su scala transcontinentale e integrata con reti di ricarica sempre più performanti.