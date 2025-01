Le celebrazioni per il 110° anniversario di Maserati includono eventi globali e nuove supercar.

Un anniversario da ricordare

Il mese di dicembre 2024 ha rappresentato un momento cruciale per Maserati, la storica casa automobilistica modenese. Con 110 anni di storia alle spalle, Maserati ha dato vita a una serie di eventi straordinari in tutto il mondo, celebrando la sua eredità e il suo impegno nell’innovazione. Tra le novità più attese, la presentazione della Maserati MC20 GT2 e della GranTurismo 110 Anniversario ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

Le nuove supercar

La Maserati GT2 Stradale è stata concepita come un tributo alla sportività e all’esclusività. Questa supercar, frutto di una sinergia tra la Maserati GT2, progettata per le competizioni GT, e la Maserati MC20, rappresenta il culmine dell’ingegneria automobilistica. Dall’altra parte, la GranTurismo 110 Anniversario è una serie speciale limitata, con un numero di esemplari che coincide con gli anni di attività della casa. Entrambi i modelli incarnano l’essenza del marchio, unendo lusso e prestazioni in un connubio perfetto.

Eventi globali e comunità di appassionati

Le celebrazioni non si sono limitate a presentazioni di nuovi modelli, ma hanno coinvolto anche eventi in cinque continenti, unendo comunità di appassionati e proprietari di Maserati. Questi eventi hanno avuto luogo sia in pista che su strada, creando un’atmosfera di festa e condivisione tra i fan del marchio. Santo Ficili, CEO di Maserati, ha sottolineato l’importanza di questo anniversario, affermando: “Ogni Maserati racconta una storia, e questo anniversario celebra i viaggi intrapresi con le nostre auto.”

Guardando al futuro

Con un occhio al passato e uno al futuro, Maserati si prepara a continuare la sua tradizione di eccellenza. L’azienda si impegna a mantenere viva la sua eredità, mentre esplora nuove opportunità nel mondo dell’automobile. La combinazione di lusso e performance rimane al centro della filosofia di Maserati, promettendo ai suoi clienti un’esperienza unica e indimenticabile. Con l’innovazione come faro guida, Maserati è pronta a scrivere i prossimi capitoli della sua storia, mantenendo viva la passione per le auto che ha caratterizzato il marchio per oltre un secolo.