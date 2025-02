Max Verstappen e la Red Bull: strategie per il futuro della F1

Max Verstappen punta al record di titoli consecutivi

Max Verstappen non ha intenzione di fermarsi e mira a superare il record di Michael Schumacher, conquistando cinque titoli Piloti consecutivi. La stagione 2024 ha presentato delle sfide significative per il pilota olandese e per la Red Bull, che ha faticato a mantenere il dominio in pista. Secondo il team principal Christian Horner, la Red Bull non è stata la macchina da battere per il 70% del campionato, e questo ha spinto Verstappen a cercare soluzioni per invertire il trend negativo.

Strategie di mercato e nuovi ingaggi

Per affrontare le difficoltà, la Red Bull ha avviato una campagna di acquisizione di ingegneri e tecnici di alto profilo. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, circa sessanta nuovi innesti sono stati effettuati, provenienti da team rivali, per rafforzare la squadra. Anche se non si tratta di nomi di primissimo piano, la strategia di tornare sul mercato degli ingegneri è considerata cruciale per compensare le perdite recenti, tra cui l’addio di figure chiave come Adrian Newey e Jonathan Wheatley.

Il futuro della Red Bull Powertrains

La maggior parte dei nuovi ingaggi proviene dalla divisione power unit della Mercedes e andrà a potenziare Red Bull Powertrains, in vista della collaborazione con Ford per il motore del 2026. Questa mossa è fondamentale per garantire che la Red Bull rimanga competitiva nelle prossime stagioni. Inoltre, Gianpiero Lambiase, noto per le sue comunicazioni radio con Verstappen, è stato promosso a Head of Racing, assumendo maggiori responsabilità nella gestione del team.

Novità per Liam Lawson e la presentazione della nuova monoposto

Liam Lawson, il giovane neozelandese che ha vinto il contest per diventare vice-Verstappen, avrà Richard Wood come ingegnere di pista. Wood ha già esperienza al muretto box, avendo affiancato Sergio Perez in precedenti Gran Premi. La Red Bull non presenterà formalmente la nuova RB21 per la stagione 2025 se non in pista, con un primo shakedown previsto per il 25 febbraio in Bahrain, prima dell’inizio dei test ufficiali.

Con queste strategie e cambiamenti, Max Verstappen e la Red Bull si preparano a una nuova era nella Formula 1, puntando a riconquistare il titolo e a scrivere nuove pagine nella storia del motorsport.