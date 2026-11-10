La nuova Mazda 6e 2027 svela una batteria LFP da 78 kWh, ricarica più veloce e prezzi a partire da 43.650 €.

La casa giapponese ha introdotto in Italia la versione 2027 della sua berlina elettrica più grande, la Mazda 6e. Il modello arriva con un importante restyling tecnico che colpisce soprattutto la propulsione e la dinamica di marcia, senza stravolgere la silhouette tradizionale del marchio.

Specifiche della nuova batteria e capacità di ricarica

Al cuore dell'auto troviamo una batteria LFP da 78 kWh, una evoluzione rispetto alle versioni precedenti (69 kWh LFP e 80 kWh NMC). La chimica litio-ferro-fosfato garantisce una maggiore resilienza ai cicli di ricarica rapida e una vita utile più lunga, caratteristica fondamentale per chi percorre decine di migliaia di chilometri ogni anno.

Velocità di ricarica e autonomia reale

Il nuovo pacco energia è compatibile con colonnine DC fino a 200 kW. Secondo i dati del costruttore, la carica dal 10% all'80% richiede appena 24 minuti, contro i quasi 50 minuti della generazione precedente. L' autonomia WLTP raggiunge i 560 km, con un'estensione fino a 700 km in ambito urbano grazie al recupero di energia più efficiente.

Assetto, sterzo e dinamica di guida migliorati

Oltre alla batteria, Mazda ha rivisto sospensioni e sterzo elettrico. Le molle sono state calibrate per ridurre il rollio in curva, mentre gli ammortizzatori più rigidi limitano il coricamento laterale, offrendo una sensazione di maggiore solidità ad alta velocità. Il servosterzo è stato reso più progressivo, garantendo precisione nei cambi di direzione senza penalizzare la leggerezza nelle manovre cittadine.

Allestimenti, prezzo e dotazioni interne

Il listino italiano parte da 43.650 € e si articola in tre versioni: Takumi, Takumi Plus e Homura Plus. La Takumi, base, include già i principali sistemi ADAS di livello 2, cerchi aerodinamici e fari a LED. La Takumi Plus aggiunge rivestimenti in pelle Nappa più pregiati, sedili anteriori con regolazione elettrica a memoria e dettagli satinati. L'Homura Plus, declinazione sportiva, presenta inserti neri per carrozzeria e retrovisori, cerchi specifici e finiture interne con cuciture rosse.

Interni senza pulsanti fisici

Un'innovazione significativa è la virtualizzazione dei comandi: quasi tutta la regolazione di climatizzazione e delle funzioni rapide è ora gestita tramite il display touchscreen centrale da 14,6 pollici. I tradizionali tasti fisici sono stati rimossi, lasciando un abitacolo dal design pulito e lineare. Per evitare distrazioni, Mazda ha inserito due pulsanti personalizzabili sul lato sinistro del volante, utili per le funzioni più usate durante la guida.