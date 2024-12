Il ritorno della Mazda RX: un sogno che si avvicina

Negli ultimi anni, il mondo dell’automobile ha assistito a un crescente interesse per le auto sportive, e Mazda non è rimasta indifferente a questa tendenza. Dopo un lungo periodo di attesa, l’azienda giapponese ha finalmente accennato a un possibile ritorno della leggendaria RX, una sportiva che ha fatto la storia del marchio. Durante il Japan Mobility Show, Mazda ha presentato il concept Iconic SP, un’anteprima che ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e i media del settore.

Le dichiarazioni di Masahiro Moro

In una recente intervista con Automotive News, Masahiro Moro, amministratore delegato di Mazda, ha rassicurato i fan riguardo ai progetti futuri del brand. “Continuiamo a perseguire l’obiettivo di realizzarla e ci stiamo avvicinando passo dopo passo”, ha dichiarato Moro, sottolineando che l’Iconic SP non rimarrà solo un prototipo. Questa affermazione ha alimentato le speranze di un ritorno della RX, una vettura che ha sempre rappresentato l’essenza della sportività per Mazda.

Proporzioni e potenza del concept Iconic SP

Il concept Iconic SP ha suscitato curiosità non solo per il suo design accattivante, ma anche per le sue specifiche tecniche. Con una lunghezza di 4,18 metri, una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,15 metri, il prototipo presenta un bilanciamento dei pesi quasi perfetto, con un peso totale di 1.450 kg. La potenza di 365 CV è un valore decisamente elevato, che potrebbe posizionare l’Iconic SP in una categoria superiore rispetto alla MX-5, un’altra icona di Mazda. Tuttavia, il capo progettista Masashi Nakayama ha suggerito che il modello di serie potrebbe avere proporzioni diverse, avvicinandosi a quelle della MX-5.

Il futuro del motore rotativo

Un aspetto cruciale del progetto è lo sviluppo del motore rotativo, una tecnologia che ha reso famosa Mazda nel panorama automobilistico. Per garantire il successo di questa nuova avventura, l’azienda ha creato una divisione specifica, il “RE Development Group”, composta da 36 ingegneri dedicati esclusivamente allo sviluppo di motori rotativi. Questo impegno dimostra la determinazione di Mazda nel voler riportare in vita una tecnologia che ha segnato un’epoca e che potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo nel mercato delle auto sportive.

Prospettive e attese per il mercato

Con l’Iconic SP, Mazda sembra voler lanciare un messaggio chiaro: l’azienda è pronta a investire nel futuro delle auto sportive. Sebbene sia ancora presto per parlare di un ritorno definitivo della RX, le recenti dichiarazioni e gli sviluppi in corso fanno ben sperare. Gli appassionati di auto sportive possono aspettarsi un modello che non solo onorerà la tradizione Mazda, ma che potrebbe anche introdurre innovazioni significative nel settore. Con l’arrivo di una nuova MX-5 alimentata dal motore Skyactiv-Z, il panorama delle sportive giapponesi potrebbe subire una trasformazione interessante nei prossimi anni.