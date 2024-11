Mazda Iconic SP: il futuro delle sportive con motore Wankel

Un concept affascinante

La Mazda Iconic SP rappresenta una nuova era per le auto sportive, combinando l’innovazione tecnologica con il fascino del design classico. Presentata al Japan Mobility Show, questa coupé si distingue per le sue linee eleganti e le dimensioni compatte, simili a quelle della Rx-8 e della Alpine A110. La Iconic SP si ispira alla leggendaria Rx-7, promettendo di offrire un’esperienza di guida emozionante anche in un’epoca dominata dalle auto elettriche.

Motore Wankel e prestazioni

Una delle caratteristiche più intriganti della Iconic SP è il suo motore Wankel, che non solo alimenta la vettura, ma funge anche da range extender per i motori elettrici. Questo birotore, progettato per generare fino a 370 cavalli, offre prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza. La distribuzione dei pesi è ottimizzata, con un baricentro basso e un peso totale che non supera i 1.450 chili. Inoltre, il motore è versatile e può funzionare con diversi tipi di carburante, inclusi idrogeno e biocarburanti, rendendo la Iconic SP un’opzione ecologica nel panorama automobilistico.

Design e interni

L’estetica della Mazda Iconic SP è un perfetto equilibrio tra modernità e classicità. Il cofano lungo e l’abitacolo arretrato creano un profilo slanciato, mentre le curve morbide e i fari a scomparsa richiamano i modelli storici della casa giapponese. Gli interni sono progettati per essere funzionali e accoglienti, con sedili contenitivi e un cruscotto minimalista che integra un sistema di infotainment all’avanguardia. Il CEO di Mazda, Masahiro Moto, ha dichiarato che la Iconic SP è concepita per mantenere viva la gioia di guidare, non solo come un semplice concept, ma come un’auto destinata alla produzione.

Un futuro promettente

Con la Iconic SP, Mazda sembra voler tornare alle radici delle auto sportive, offrendo un prodotto che unisce prestazioni, sostenibilità e design accattivante. Le aspettative sono alte, e si prevede che il modello possa entrare in produzione nel 2026 o 2027. Gli appassionati di auto sportive e i fan del marchio attendono con ansia di vedere se questo concept potrà diventare realtà, portando con sé il leggendario motore Wankel in una nuova era di innovazione automobilistica.