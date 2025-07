Mazda RX-7 di Tokyo Drift venduta per quasi 1,1 milioni di euro

Se sei un vero appassionato della saga di Fast & Furious, non puoi non aver sognato di possedere la leggendaria Mazda RX-7 di Han, quella che ha fatto il suo debutto in Tokyo Drift. Ma preparati a una notizia che potrebbe sorprenderti: questa bellezza è stata venduta all’asta per la stratosferica cifra di 911.000 sterline, ovvero circa 1,1 milioni di euro! 😱 Non stiamo parlando solo di un’auto, ma di un autentico pezzo di storia cinematografica che ha conquistato il cuore di molti. Chi non vorrebbe aggiungere un simile tesoro alla propria collezione? 💬✨

La storia dietro la Mazda RX-7 di Han

Questa Mazda RX-7 è davvero speciale. Non è solo il veicolo protagonista di un film cult del 2006, ma rappresenta anche la rarità in persona! Infatti, è uno dei soli due esemplari originali superstiti utilizzati durante le riprese di Tokyo Drift. Immagina di avere nel tuo garage un pezzo di set di Hollywood! Questa vettura è stata principalmente utilizzata per le scene statiche e i primi piani, e porta con sé i segni delle riprese, come i supporti per le telecamere e le etichette “#71 HANS”. Chi non vorrebbe un ricordo così vivace di un film che ha segnato un’epoca?

Ma non è finita qui! A rendere questa auto ancora più unica è il suo look radicalmente modificato rispetto al modello di serie. La RX-7 sfoggia un body kit VeilSide Fortune, che le conferisce una larghezza extra di oltre 20 cm. Non è solo un’auto; è un’opera d’arte su ruote! 🎨 Chi altro è innamorato di questa bellezza? 🙋‍♀️

Le caratteristiche che la rendono unica

Parlando di dettagli, della RX-7 rimangono solo il tetto e il portellone dell’originale. La carrozzeria è dipinta con un arancione perlescente che non passa inosservato, abbinata a cerchi da 19″ Andrew Premier Series Racing Evolution 5 e gomme Pirelli P Zero Nero. Sotto il cofano, troviamo il classico motore Wankel birotore da 255 CV, totalmente ricostruito dal famoso tuner giapponese RE-Amemiya. Non è proprio un motore da poco, vero? 🚀

Quando è stata venduta, la Mazda segnava 66.785 miglia (circa 100.000 km), ma ha percorso solo 5.000 miglia (8.000 km) dopo il restauro. Quindi, è praticamente nuova! 🚗💨 Chi non vorrebbe mettersi al volante di un simile gioiello?

Un investimento che supera le aspettative

La cifra pagata per questa RX-7 ha messo in ombra altri modelli iconici della saga. Pensate che la Toyota Supra del 1994 di Paul Walker è stata battuta nel 2021 per “soli” 550.000 dollari. Solo la Nissan Skyline R34 GT-R del 2000, anch’essa guidata da Walker, ha superato il valore di questa RX-7, raggiungendo 1,35 milioni di dollari nel 2023. Questo fa capire quanto valore abbiano ormai queste auto da film, vero? 💰

In conclusione, la Mazda RX-7 di Han non è solo un’auto, ma un simbolo di passione e avventura. Chi altro sogna un giorno di avere un pezzo di storia automobilistica come questo? Fatecelo sapere nei commenti! 👇✨