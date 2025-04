Un design che cattura l’attenzione

La nuova Mazda6e si presenta come un’auto che non passa inosservata. Con una silhouette elegante e aerodinamica, questa berlina elettrica si distingue per il suo stile raffinato e moderno. La lunghezza di 4,92 metri e le linee fluide creano un profilo cuneiforme che ricorda più un coupé che una berlina tradizionale. Il design, ispirato al concetto giapponese di ‘Kodo – Soul of Motion’, conferisce all’auto un aspetto dinamico e potente, capace di attrarre sguardi e suscitare emozioni.

Interni minimalisti e funzionali

Entrando nella Mazda6e, si viene accolti da un ambiente che riflette la semplicità e l’eleganza del design giapponese. La plancia flottante e la console centrale sporgente creano un’atmosfera di apertura e serenità. I comandi sono disposti in modo intuitivo, eliminando il superfluo e permettendo una concentrazione totale sulla guida. Il tetto panoramico di serie amplifica la sensazione di spazio e luminosità, mentre i vetri oscurati garantiscono la privacy degli occupanti. I sedili, disponibili in pelle sintetica o in nappa, offrono un comfort eccezionale, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

La Mazda6e non è solo un’auto dal design accattivante, ma anche un veicolo tecnologicamente avanzato. Con due opzioni di powertrain disponibili, questa berlina elettrica promette prestazioni elevate e un’esperienza di guida coinvolgente. La produzione avviene in joint venture con Changan, garantendo standard di qualità elevati. Inoltre, il listino prezzi parte da 43.850 euro, rendendo la Mazda6e una scelta competitiva nel mercato delle berline elettriche. Con il Welcome Pack, i clienti possono beneficiare di vantaggi significativi, rendendo l’acquisto ancora più allettante.